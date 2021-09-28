林鄭月娥出席潮屬國慶酒會　籲同鄉社團將文化、飲食帶來香港

香港潮屬社團總會晚上（28日）舉行「香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立72周年酒會」，行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任何靖、國安公署署長鄭雁雄、潮屬各界慶祝國慶籌備委員會執行主席林建岳、主席陳振彬、政務司司長李家超等人出席。

林鄭完成內地訪問後今日返港，她致辭時表示，今次行程涵蓋西部三個主要城市，感受到國家在謀劃大策略時會照顧香港的利益，若港人往後要經商、投資等，西部城市是不錯選擇。



林鄭月娥指，這次行程參與了在成都召開的泛珠三角區域合作行政首長聯席會議，會上九個省市的首長表示，有段時間曾擔心香港的狀況，但經過中央訂立《港區國安法》和完善選舉制度的兩大舉措後，令香港回到「一國兩制」的初心和正確軌道，令他們都感到安慰。

林鄭強調，各個省市的首長都歡迎香港更好融入各省區發展，亦願意為香港年青人搭橋鋪路，讓他們可以到該省市創業和創業，她形容對香港青年的發展是大好消息。

選舉改制後，選委會增加同鄉社團分組，但潮屬社團未被納入其中，林鄭發言時重提事件，指潮屬社團曾經有些意見，「不過不要緊，潮屬社團人才濟濟，你們有方法可以爭取進入這個政治體制」。

她呼籲同鄉社團的組織回鄉去安排，將更多它們家鄉各式各樣的文化、藝術、飲食等帶來香港，「如很多年前我們辦過潮州節，我也跟林健鋒辦過佛山節，當然我跟我家鄉浙江辦過浙江節，唐英年先生為香港辦過江蘇節，也是非常成功的」，希望尤其是明年慶祝香港回歸25周年時，多辦有家鄉特色、承傳中華文化的活動。