施政報告｜擬降祖堂地出售門檻　梁福元：降至八成料可釋一半土地

特首林鄭月娥下月發表新一份《施政報告》，據了解，政府在覓地方面將有一系列動作，包括擬降低新界「祖堂地」的出售門檻，大大提高與發展商以「公私營合作」模式開發新界農地的潛力。

鄉事派梁福元接受《香港01》查詢時表示，歡迎有關做法，指要百分百宗族成員同意才出售「祖堂地」根本不可能，若將門檻降低至八、九成的話，預料已可釋放一半的祖堂地。不過有團體認為，現時不少「祖堂地」附近為私人土地，由發展商持有，擔心即使釋放土地，亦只會興建私樓。



《香港01》今日報道，《施政報告》會建議修訂《新界條例》，降低「祖堂地」出售門檻，由目前需要全體男丁宗族持分者同意，改為八成或以上宗族成員同意便可；目前「祖堂地」涉及約2,400公頃。

十八鄉鄉事委員會前主席梁福元認為，降低「祖堂地」出售門檻是先行第一步，可加快土地供應，對各方面都是好事。他建議出售「祖堂地」後的數目，一半可作攤分，另一半則可放入基金作不動用的資產，保障日後的子孫。

（資料圖片／方家遠攝）

本土研究成員陳劍青接受傳媒查詢時則指，政府已可透過《收回土地條例》直接徵收土地，以增加公營房屋。他稱難理解政府為何不採用行之有效的模式，現時情況如「鬆章」給發展商，幫助他們作私人發展項目一樣。