鄉議局27選委：全力配合發展新界北　再倡建丁廈、放寬祖堂地限制

選委會鄉議局界別27個席位，上周在無競爭下自動當選，鄉議局主席劉業強則循立法會議員分組成為當然選委。他今天（31日）聯同27名鄉議局選委見記者，形容選委會角色關鍵，對於未來多場選舉都有重要作用，承諾鄉議局會在立法會及特首選舉中，投票予守護基本法和愛國愛港的候選人。

劉業強提到與深圳一河之隔的新界北，擁有大量平原可以配合政府發展，既可大量興建房屋，亦可加強與內地經濟交流，融入國家「十四五」規劃及「雙循環」發展。



選委會鄉議局界別27個席位在無競爭下自動當選，劉業強指經「充分民主協商」產生。（歐嘉樂攝）

27名選委自動當選 劉業強：經「充分民主協商」產生

27名選委包括鄉議局副主席林偉強及莫錦貴，亦有多位鄉事委員會主席、新界太平紳士及鄉議局增選議員，全部在無競爭下自動當選。鄉議局強調，人選經過「充分民主協商」，在海內外80萬新界原居民中具有廣泛代表性，體現均衡參與原則。

劉業強指，今次選委會選舉是完善選舉制度後香港的首場選舉，承諾新出爐的選委會竭誠盡忠履行職責，以全港市民福祉為依歸，選出愛國賢能治港。他強調下任特首要有能力管治香港、解決各項社會問題，同意早前港澳辦主任夏寶龍對香港未來管治者的要求，候選人必須由真正的愛國者擔任。

倡發展新界北融入大灣區

被問到鄉議局未來會如何配合土地發展，劉業強指，解決土地問題和發展新界鄉村不一定存在利益矛盾，原居民樂見香港的土地問題得以解決。他說，早前已多次與政府建議可以興建「丁廈」，取代舊有的「丁屋」，一方便可以保障原居民的利益，另一方面可減低土地競爭，而且興建「丁廈」有望解決多年遭詬病的僭建問題。他強調原居民都有住屋的需要，一直都希望與社會各界和諧地共同發展。

劉業強指現時土地供應不足，導致房屋問題未能解決，發展新界北是一個可行的方案，該位置擁有大量平原，而且鄰近深圳，位於大灣區的中心地帶，而且香港有多個口岸在新界與內地接駁，發展後不但可以解決香港的土地問題，更可促進本地經濟發展，融入國家發展大局。

他指新界北一河之隔就是深圳，當地已發展超過50%土地，若然香港都可以發展這個地區，相信可以加強與內地的經濟交流。他表示鄉議局會全力配合發展，早前已經支持釋放祖堂地和放寬地積比率向，增加土地供應。

鄉議局認為，丁廈可大幅改善丁屋村落目前擠迫的環境。（香港01記者攝／資料圖片）

鄉議局允全力配合加強愛國教育

劉業強又指，要增加香港人的國家意識和身份認同感，加強愛國主義教育，而鄉議局一直全力配合相關工作，在不同鄉村地區例如沙頭角西貢等都有向公眾介紹抗戰歷史，未來亦都會加強這方面的相關工作。