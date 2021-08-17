經民聯倡釋放新界祖堂地建屋　新樓人均居住面積不少於200平方呎

經民聯今日（17日）到政府總部與行政長官林鄭月娥會面，提交《施政報告》建議，以「開發土地 造福香港」為主題，一共提出以8個方向，超過100項的政策建議，當中包括解決房屋問題、融入大灣區發展等。

就土地房屋方面，經民聯建議下調祖堂的出售門檻至七成持分者同意便可執行，市區重建方面則提高地積比，未來興建房屋的人均居住面積，以不少於200平方呎為核心目標。



經民聯今日（17日）到政府總部與行政長官林鄭月娥會面，提交《施政報告》建議，當中包括解決房屋問題、融入大灣區發展等。（高振東攝）

開發新界土地建屋 定下10年安居計劃

經民聯主席盧偉國說香港社會正面臨極嚴峻的房屋問題，認為特區政府應該要開發新界土地興建房屋。他強調特區政府需要以「新思維、新規劃、新元素」去規劃土地發展，應該更加重視新界土地，捨棄對於新界為「邊陲地帶和邊境」的舊思維。另外經民聯提出與鄉議局相近的建議，認為應該釋放祖堂地去增加土地供應，可以降低祖堂的出售門檻至七成持分者同意便可執行，釋放更多土地用作房屋發展。另外政府未來亦應該重點發展鄰近深圳特區的新界北地區，打造成「融合之區」的商業中心，與內地有更緊密的經貿合作。

倡重建26條舊屋邨 容納3至4倍人口

另外經民聯亦都提出「香港10年安居計劃」，就跨越2047年的土地契約安排向大眾派「定心丸」，提出明確的方案，令到市民可以安心置業和定居香港，亦確保物業市場長遠健康發展。另外經民聯亦都提出加快舊區重建步伐，提高地積比率，未來興建房屋的人均居住面積，以不少於200平方呎為核心目標。立法會議員梁美芬表示政府亦可以考慮分階段重建26條舊屋邨，重建後居民的容納數量可以增加3至4倍，她表示行政長官林鄭月娥對此建議表示正面。

建議設大灣區外籍人才通行證

盧偉國指為了配合國家「十四五規劃」，香港應該把握自身的優勢爭取融入國家發展。經民聯希望特區政府向中央爭取港人在內地工作享有更多稅務優惠，考慮發放「大灣區外籍人才通行證」，吸引本港人才到大灣區工作和營商。另外經民聯亦都向政府提議向中央爭取盡快設立「大灣區旅遊氣泡」，盡快恢復兩岸三地旅客往來去振興旅遊業。另外經民聯認為香港有很多金融法例已經過時，削弱了內地及環球企業來港上市和投資的意欲，政府應該全面檢討金融政策，推動本港債券市場發展。

設求職平台 助青年到大灣區發展

為了鼓勵香港青年融入大灣區發展，經民聯建議應該恆常化「大灣區青年就業計劃」，並為青年建構大灣區網上求職平台，增加香港青年到內地工作的機會。另外為了全面配合「愛國者治港」方針，特區政府應該加強對青年的《憲法》和《基本法》教育，推展兩地專業資格互認等建議，提升青年到大灣區發展的吸引力。經民聯強調認識「嶺南文化」相當重要，社會上尤其是青年應該把握我們身處在「嶺南地區」的發展機遇。

被問到經民聯於特區政府任期即將完結的時候才提出過百項施政建議，是否間接支持行政長官林鄭月娥連任，經民聯回應指林鄭月娥在任期內已完成部份政綱，而他們提出的施政建議分短、中和長期，認為無論任何一屆政府都應該為社會福祉而考慮。