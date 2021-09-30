立會通過訂立窺淫罪　禁發布移花接木淫照　葛珮帆自言受害者

立法會今天（30日）三讀通過《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》，條例涵蓋四大罪類，包括訂立窺淫罪、未經同意下拍攝私密部位罪及兩項關於發布私密影像的罪行；同時擴闊「私密影像」的定義，以涵蓋「移花接木」影像。



法案委員會主席、民建聯立法會議員葛珮帆指，本港偷拍私密部位行為嚴重，惟現行罪行既無針對性，亦無阻嚇力，認為修例後能夠有助遏止有關行為。葛珮帆在三讀通過後表示，對修例通過感高興，又指她與民建聯婦女事務委員會發布走光黑點調查已超過十年，發布調查只是希望社會關注偷拍問題。



鄧炳強指，修例後將訂立四大罪類，（廖雁雄攝）

四罪行違者最高囚五年

保安局局長鄧炳強發言時指，現行法例並無針對窺淫或未經同意下拍攝私密部位（例如俗稱的「影裙底」）而訂立的特定罪行，遊蕩罪、有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪、公眾地方內擾亂秩序行為罪和破壞公眾體統罪存在一定限制，部分罪行刑罰相對較輕，未能反映私密偷拍的嚴重性。

鄧炳強指，修例後將訂立四大罪類，草案建議訂立窺淫罪，任何人如果未經受害人同意，在受害人有合理期望能夠提供私隱的地方，秘密觀察或拍攝受害人的私密部位或進行私密作為，即屬犯罪。草案亦建議訂立未經同意下拍攝私密部位罪，處理一般所指「影裙底」和「拍攝衣領」（即俗稱「高炒」）的行為，若該項觀察或拍攝是為了性目的，或令其本人或他人不誠實地獲得益處，即屬犯罪。

同時，草案建議訂立兩項關於發布私密影像的罪行，即發布干犯窺淫罪或未經同意下拍攝私密部位罪所得的私密影像，以及發布或威脅發布未經同意發布的私密影像。鄧炳強表示，當局不斷完善草案，包括擴闊「私密影像」的定義，以涵蓋規管「移花接木」影像。四項罪行的最高刑罰均為監禁五年。

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葛珮帆指修例助打擊Deep Fake

葛珮帆表示，不少女士被偷拍後都不知情，當中很多載有樣貌的露點或裙底照，一些網站公開售賣偷拍照，對女士造成極大傷害。葛珮帆提到法例涵蓋移花接木影像，自言她也是受害人，又指現在更出現Deep Fake技術，透過人工智能製作像真度極高的色情影片。她指不少國家或地區仍未有法例處理Deep Fake問題，指美國弗吉尼亞州是首個規管發布有關片段的地區，認為《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》所涵蓋的範圍更全面、更仔細。

通過修例引入基金遷冊機制

立法會早上也通過《2021年證券及期貨（修訂）條例草案》及《2021年有限合夥基金及商業登記法例（修訂）條例草案》。財經事務及庫務局局長許正宇歡迎立法會通過草案，指香港銳意發揮作為國際資產及財富管理中心的優勢，引入基金遷冊機制，令香港的投資基金制度趨於完善，以吸引世界各地的投資基金落戶香港，令香港成為首選的基金註冊地，帶動對本地相關專業服務的需求，鞏固香港國際金融中心的地位。

此外，立法會亦通過根據《殘疾歧視條例》及《刑事訴訟程序條例》動議的擬議決議案，其中《殘疾歧視條例》修訂後，小巴及電車須為殘疾人士提供收費優惠。