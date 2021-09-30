張志剛：民主黨當下不願參選即「不肯表態愛國」　將後會無期

民主黨在剛過去周日的會員大會中，未就是否參選立法會作決定，主席羅健熙表示會制訂提名程序，讓有意參選的黨員報名。一國兩制研究中心總裁、全國政協委員張志剛今日（30日）於明報撰文指，全國僑聯副主席盧文端近月多次撰文提到參選問題，是因為對民主黨尚有一絲關愛，念在其在香港回歸歷史上做過一些貢獻，如果民主黨當下對新選舉制度採杯葛、抵制、不參與的態度，等同「不肯表態愛國」，那就後會無期。



▼9月26日民主黨特別會員大會▼



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強調只有「當下」可表態愛國

文章題為《休將關愛成錯愛》。張志剛指，個人不建議將參選與否問題擴至法律層面，尤其國安法，除非如果法律觀點和結果顯而易見，而且法律觀點最終要由法院裁決或者有勞人大常委會再做決定，選舉本質就是政治問題，而民主黨應否參選，在政治層面做分析已經足夠。

他提到，中央以港區國安法和完善選舉制度兩套工具去落實「愛國者治港」這條最基本原則，代表中央政府對反對派過去的胡作非為，要算帳的算帳，要追究的追究，不再像回歸後首22年那麼容忍。所以在新的一屆立法會當中，能夠參選的都等同是取得一張「政治良民證」，被政府確認其「愛國者」身份。因此民主黨是否參選，最重要是他們在新的政治環境下，究竟是採取一個什麼態度，是「愛國」，還是「不愛國」：「又或者更精確一點，是『表態愛國』，還是不肯『表態愛國』！如果連『表態愛國』也不肯，那如果真的要歸類，那就很直接被劃為『不愛國』了。」

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張指，愛國與否向來都是「中央政府信就信，不信就是不信」，狡辯硬拗一千遍一萬遍都沒用。他質疑，民主黨過去在「策動『35+』奪權運動時摩拳擦掌、身先士卒，但在完善選舉辦法之後，就杯葛、抵制、不參與！這是什麼政治態度？這個政治態度至明確不過！民主黨只肯做企圖奪權變天的民主黨，而不肯回歸到擁護中央政府、擁護《基本法》、擁護『一國兩制、港人治港、高度自治』的民主黨！」

張志剛表明，盧文端之所以對民主黨「情有獨鍾」，而不旁及其他反對派的山頭組織，相信因為民主黨還有在香港回歸歷史上做過一些貢獻，在政治取態上曾經還有正確可取之處，因而抱有「實迷途未遠，覺今是而昨非」的寄望。「但這寄望關乎政治信任，政治信任可不是銀行備用貸款，你幾時需要，就幾時提款！當下不肯表態成為愛國者，那就後會無期了！」