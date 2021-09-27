民主黨將訂甄選機制　李華明指門檻高如玩嘢　羅健熙：非不能做到

民主黨昨（26日）召開特別會員大會，討論是否參選年底的立法會選舉，最終會上未有表決，並決定交由中委會制訂甄選機制，如有黨員有意出選，便召開特別會員大會決定。有黨員建議，如有黨友有意參選，須先取得五大地區支部、各10名黨員提名。

民主黨元老、前立法會議員李華明今（27日）質疑門檻太高，指一些知名度高的黨員已被DQ，倘要求知名度較低、有意出選的黨員在短時間內爭取五大支部、10名黨員支持，猶如是「擺明俾難題」，又自言雖是該黨元老，但「好多新黨員識唔晒」，反問「呢個聽完之後係咪又玩嘢？」



▼▼▼▼9月26日民主黨特別會員大會▼▼▼▼



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李華明對決定感意外 在會上舉手支持做法

李華明坦言，對昨天會員大會的決定感意外，指事前無遊說黨友支持其看法，想不到有不少黨員的發言與其觀點相似，又指交由中委會處理的決定獲全場舉手支持，他亦有舉手支持。李華明指出，過往黨員出選立法會前，須經歷黨內民調、爭取地區支部及中委會支持等機制，但認為當前時間緊逼，認為不應設太高門檻。他又指，民主派批評新選舉制度關卡重重的同時，民主黨便不應為甄選機制訂下高門檻。

李華明續指，一些知名度高的黨員已被DQ，失去參選資格，倘要求知名度較低、有意出選的黨員在短時間內爭取五大支部、10名黨員支持，猶如是「擺明俾難題」，又自言雖是該黨元老，但「好多新黨員識唔晒」，反問「呢個聽完之後係咪又玩嘢？」

對於有批評民主黨決定「曖昧」，藉此「拖延」至區議員宣誓結果塵埃落定後再作出參選決定。李華明反駁：「最曖昧就係特區政府」，「開頭又話五、六月宣誓，依家新界區宣誓都未完成，拖足幾個月，不斷放風、又話要追薪，搞到人要辭職…搞到呢個局面，罪魁禍首係政府。」

倘最終無黨員參選，會否民主黨仍有需要解散？李華明指須再思考，但若黨內甄選門檻太高，令無黨員能夠參選，「呢個情況會令我好快作出決定（認為須解散）。」

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羅健熙料黨內甄選程序 最遲10月中截止報名

民主黨主席羅健熙表示，黨員在昨天討論中提出不同想法，有不少黨員認為既然無人參選，就無需要「特登做決定（是否參選）」，他希望是次決定能讓民主黨更團結，同時走足黨內民主程序。羅健熙指，中委會將商討遴選機制，料立法會選舉將於十月底至十一月初展開，由於召開特別會員大會須14日前通知，因此正計算何時為報名參與甄選的截止日期，料最遲10月中截止報名。

羅健熙坦言，黨內出線門檻的確「高咗、難咗」，認為此門檻並非不能達到，又指「無聽過高門檻等於阻人參選」，又指出黨員對是次出選立會的代表有高票求，也是非常合理。

湯家驊料較可能有人退黨參選

行會成員、資深大律師湯家驊稱尊重民主黨的決定，但感到失落，又認為民主黨若定出高甄選門檻，「效果等同叫人唔好選」，指參選人須在會員大會接受黨員「公審」，質疑未必有太多人願意承受被公審的風險，參與黨內遴選，又認為較可能有人退黨參選，指選舉制度容許有關做法。

湯家驊指出，政黨的定義是透過選舉制度進入建制，為支持者和社會發聲，認為羅健熙明白此道理，理解羅因黨內出現太大分歧才決定謹慎而行。湯家驊又指若民主黨不參選立法會，將對日後議會是否「清一色」有較大影響，又指民主黨昨天未有作出決定，相信令其他黨派有更大空間考慮是否參選。

被問到若民主黨昨決定不參選立法會，有否出現違反《國安法》的可能性，湯家驊指是否違法主要視乎當中有否顛覆國家政權、破壞制度的意圖，稱看不到民主黨目前有問題的地方。