十一國慶︱陳茂波探劏房家庭　引駱惠寧講話：住屋問題是頭等大事

中聯辦主任駱惠寧昨日（9月30日）落區探訪基層住戶，今日十一國慶，多名高官和立法會議員均探訪基層住戶，當中包括財政司司長陳茂波，及掌管房屋政策的運輸及房屋局局長陳帆。



陳茂波在Facebook帖文引用駱惠寧的說話，指「土地房屋是香港社會面對最尖銳的矛盾點，也是特區政府必須全力解決的頭等大事」，陳帆則表示「必須竭力增加公營房屋的供應」。



陳茂波：土地房屋是香港社會面對最尖銳的矛盾點

陳茂波今日先後探訪公屋及劏房家庭，與居民討論日常生活的困難。陳茂波買了水果探望家庭，受訪公屋住戶指，之前30元瘦肉夠一家人吃，但現在加價之後就不夠，又說用消費券買了物料重鋪地板。

其後陳茂波探訪劏房戶，並與住戶一同包餃子。陳茂波表示房屋供應要加大力度，又指如果劏房戶能「上樓」（住公屋）就「差好遠」，「租又平好多」。

陳茂波將探訪片段上載至Facebook，帖文指：「土地房屋是香港社會面對最尖銳的矛盾點，也是特區政府必須全力解決的頭等大事，因為人民才是一切發展的中心！」

【歡度國慶】 今天，我們一起歡度國慶。我探訪了住在劏房和公屋的家庭，大家談了很多生活日常，也講到生活上遇到的困難和住屋帶來的壓力。的確，土地房屋是香港社會面對最尖銳的矛盾點，也是特區政府必須全力解決的頭等大事，因為人民才是一切發展的中心！無懼困難，全力以赴！ 國慶日快樂！ #十一國慶 #探訪基層 #住屋問題 #頭等大事 #人民是發展的中心 Posted by 陳茂波 on Friday, 1 October 2021

陳帆指必須竭力增加公營房屋供應

至於陳帆今日與民建聯立法會議員鄭泳舜一同探訪深水埗兩個劏房家庭，了解劏房租務最新情況，陳帆說，感受到大家對公屋的期待，其後陳帆亦探訪住在長沙灣邨的獨居長者。

陳帆說，每次探訪劏房家庭都有深深體會，這些感受鞭策着他們，必須竭力增加公營房屋的供應，亦透過過渡性房屋、現金津貼、劏房租務管制等措施，以及其他相關的社會援助及服務，為劏房家庭提供適切的支援。

+ 4

值得注意的是，陳帆在帖文開首就說：「落區與市民溝通是了解民情的重要一環，我們經常和地區人士或者其他合作夥伴探訪不同的市民，聽取他們的意見和需要。」似是回應新民黨主席兼行政會議成員葉劉淑儀有關「特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？」的質疑。