駱惠寧國慶前夕探訪旺角籠屋戶　直言心情十分沉重！

中聯辦主任駱惠寧今日（30日）探訪旺角「籠屋」住戶，表示「耳聞不如目睹」，「20萬人居住條件如此的艱苦，絕對讓人感到心裡面很沉重。」駱惠寧強調：「住房問題已成為最大的民生問題，這確實是我們的煩心事，一直牽動中央的心，中央很關心的！中央領導多次強調，要加大力度來解決住房問題。」



「要解決住房問題，必須涉及到土地呀、規劃呀、投入呀那些具體問題，但是說到底呀，這個起決定性作用是什麼呢，它還是一個發展為了誰的問題，那這就牢固地說明『發展以人民為中心』這個理念，那麼具體的問題也都是可以逐步解決的。」駱惠寧說。



中聯辦主任駱惠寧登上「新得利」號漁船，了解漁民工作和生活情況。 (中聯辦)

十一國慶臨近，中聯辦主任駱惠寧今日再次深入基層，先後走訪慰問香港漁民、創業青年、社區居民、臨街商鋪和「籠屋」住戶，傳遞中央對香港基層民生的關心關注，聽取意見建議。

駱惠寧表示：「中聯辦不僅重視社會各界代表性人士意見，更重視直接聽取基層市民呼聲。」

中央推惠民政策 「根本目的是為了讓普通老百姓過好日子」

駱惠寧上先首先來到香港仔避風塘，登上「新得利」號漁船，了解漁民工作和生活情況。

漁民張少強拿出幾張照片，給駱惠寧看他在廣東惠州的深海網箱養殖項目。他說，在國家政策支持下，有很多像他這樣的漁民在內地找到了新方向。

駱惠寧說，中央非常關心香港漁業發展前景，不久前，國家出台《港澳流動漁船漁民管理規定》，推出不少突破性政策，希望香港漁業界抓住機遇，用好國家政策支持，打造現代化漁業，讓漁民朋友們腰包更鼓、生活更好。

駱惠寧強調，中央高度重視香港經濟民生，近期針對不同行業出台了21項惠民政策，「根本目的是為了讓普通老百姓過好日子。只有廣大市民的生活好了，幸福感強了，香港才算發展得好！」「我來香港一年半多，看過劏房、到過屋邨、去過小企業、小商鋪，今天上了漁船，很有收獲，以後還會去更多基層社區。」駱惠寧說。

駱惠寧到訪數碼港，了解科技公司的運作。(中聯辦)

籲解決科研成果產業化和市場空間問題

隨後，駱惠寧來到位於鋼線灣的數碼港，看望在此創業的香港青年。

在路邦科技公司，公司聯合創始人麥謇譽向駱惠寧介紹了公司的發展狀況，展示了團隊最新研發的仿生機器人模型。

駱惠寧說，隨着5G、物聯網、大數據、智能視覺等技術不斷成熟，機器人開發取得了新突破。

駱惠寧還聽取了在裸眼3D、金融服務等領域創業的香港青年的介紹。他高度稱讚了青年的創業成果，欣慰地說，國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，香港年輕人能在前沿技術領域深耕、創造，是站到了「時代的風口」，希望香港能夠培育造就一大批青年科技人才。

在得知一些科創公司依托大灣區城市、同時在香港和內地布局後，駱惠寧指，香港建設國際創科中心，不僅要培育和引進大批高端科研人才，在一些科研領域形成突出優勢，還要解決科研成果產業化和市場空間問題，這就必須要融入國家科創體系和發展大局，合力打造粵港澳大灣區高水平人才高地。

數碼港創科園區負責人介紹，這一年數碼港新增企業150家，創歷史新高。駱惠寧說，現在勢頭很好，園區為青年創業就業提供了良好服務。

駱惠寧表示，中央對香港青年的發展非常關心，前不久國家有關部門出台了支持青年發展的8條措施，特區政府也推出不少支持青年就業創業和融入大灣區的政策，希望大家把政策用好，把握歷史機遇，幹出一番無愧青春的事業來。

駱惠寧到九龍深水埗街坊福利會會堂，察看由中企組織的「醫療服務進社區」活動。 (中聯辦)

動員中資企業 為香港提供更多醫療服務

下午3時，駱惠寧來到九龍深水埗街坊福利會會堂，察看由中企組織的「醫療服務進社區」活動。有長者告訴他，香港老人多，公立醫院的輪候時間太長，有時打電話預約都要打一個星期，有病的老人等不起。

駱惠寧聽後表示，香港是個高齡化社會，要做好長者保健。他說，香港的醫療服務整體水平較好，但現有醫療資源尚不能滿足市民需要，中資企業開展「醫療服務進社區」活動，提前幫大家發現疾病，應該把更多中企動員起來，提供更多醫療服務。

駱惠寧對義診活動的讚助企業上實集團負責人說，中資企業是香港社會的持份者，也是「一國兩制」事業的建設者，一直在積極履行社會責任。面對疫情，中企在保市場供應、促青年就業方面，做得很好。駱惠寧知道今年國慶期間，中資企業還將推出金融服務、教育幫扶、房屋修繕等一系列進社區活動，相信會受到市民的歡迎。

中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶。（中聯辦）

感嘆「耳聞不如目睹啊！」 強調住房是香港最大民生問題

之後，駱惠寧來到旺角街邊的小商鋪，與店主交談，了解疫情下的經營和生活狀況。最後，他看望了幾位住在旺角的「籠屋」住戶。不足19平方米的空間，分為4個倉，共11個床位對外出租，平均一人不到2平方米。

據有關統計，目前香港有約20萬人租住在劏房和「籠屋」裡。輪候公屋的平均時間也連創新高，達5.7年之久。

「耳聞不如目睹啊！」駱惠寧說，親眼見到這麽擠迫的居住條件，心情十分沉重。他強調，「安居」才能「樂業」，住房問題已成為香港最大的民生問題。

住戶表示，最大的心願是希望公屋輪候能再快些。其中一個住戶岑先生說到，他2009年1月就申請公屋，等了12年，仍看不到「上車」的希望。

「香港同胞的煩心事，始終牽動着中央的心。」駱惠寧指出，「必須加大力度解決住房問題」既是中央的關切，也是廣大市民的期盼。

他表示，香港解決住房問題，雖涉及土地、規劃、投入等具體問題，但最根本的、起決定性作用的，還是發展為了誰的問題，只要牢固確立「以人民為中心」的發展理念，具體問題是可以逐步解決的。

「我們知道特區政府正在積極謀劃，也希望全社會共同努力。」駱惠寧說，香港中聯辦堅決支持特區政府依法施政，為民謀利，推動香港長期繁榮穩定。

據悉，駱惠寧主任今天的基層走訪，是中央政府駐港聯絡辦國慶期間「落區聆聽 同心同行」活動的開場。中聯辦幹部將在未來一周深入基層社區，了解市民生活，傾聽市民心聲，以更密切聯系香港社會各界、更主動服務香港市民。這樣的活動以後還會常態化。