消費券︱田北辰買米探劏房戶　重申租管必須訂起始租金

第二期$2000消費券今日（1日）派發，新界西立法會議員田北辰出席完國慶酒會，即時用了2000元消費券，再「使凸」多1,000元，買米到荃灣探訪八個劏房戶，向他們各送上一袋10公斤白米，小朋友則有書券收。他稱基層多數自己煮，所以送米最實際。



田北辰稱「食米要知米貴，住屋要知租貴」，認為透過政策幫助劏房戶更為實際，重申政府推出租務管制，應配合訂立起始租金，否則租管便形同虛設。按他之前建議，起始租金應參考物業差餉估值釐定，避免業主「開天殺價」。



田北辰指，中央政府已表明非常關注香港住屋問題，發展要以人民為中心，所以頻頻走訪基層。他指普遍租戶現時租金佔收入四至五成，如果租金下調數百元至1000元，已能減輕租戶生活負擔，可以偶爾出街吃飯，都「無咁肉赤啦！」他又指探訪時得悉租戶一般三餐都自己煮食，故相信送米實際。

田北辰今次探訪，有社區組織協會「施姑娘」施麗珊陪同，他稱雖然街坊都說不用帶禮物，但都想盡小小心意，由實際出發希望街坊「啱用」；而書券就「畀小朋友，等佢哋放假行吓書店買鐘意嘅書同文具」。