譚耀宗拒評「國殤之柱」是否違法：不符合國安要求的物件應移走

有報章日前引述消息指，香港大學有計劃將象徵悼念「六四事件」的「國殤之柱」移離校園，以免觸犯《港區國安法》。全國人大常委譚耀宗今午（2日）表示，對於不符合國家安全的物件，「我希望應該係搬走，或者移走，或者唔好再搞。」



他稱，「國殤之柱」是否違反《國安法》需要由警方調查，他不希望發表過多意見影響警方執法。



全國人大常委譚耀宗表示，對於不符合國家安全的物件，「我希望應該係搬走，或者移走，或者唔好再搞。」惟拒絕評論「國殤之柱」是否違法。（梁鵬威攝）

對於有傳港大將移走「國殤之柱」，譚耀宗說：「與國家安全要求不符嘅嘢，我希望應該係搬走，或者移走，或者唔好再搞......總之一切對國家安全，對香港社會穩定不利嘅嘢，大家都唔好去做啦。」

被問到這是否意昧著「國殤之柱」違反《國安法》，譚耀宗稱，他無意評論「國殤之柱」是否違法，「我唔講邊樣嘢違反唔違反（國安法），總之對國家安全無好處嘅嘢就唔好去做。」譚耀宗強調，對政府政策持不同意見沒有問題，「一直以嚟都無問題，今後都無問題。」

未收到人大常委議程 未知會否討論反制裁法納附件三

保安局局長鄧炳強稱會研究將仇恨罪納入《基本法》23條中。譚耀宗表示，23條有7方面的要求，而《國安法》只涵蓋一部份，相信保安局局長會很小心研究需要補足哪方面的法例。

被問到今個月的人大常委會會議否討論將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，譚耀宗指目前未收到今次會議議程，會否納入附件三由中央決定，相信港府會配合。