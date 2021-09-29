譚耀宗：港推行健康碼「不會太難」　料毋須強制全港使用

港府正極力爭取與內地盡快通關，全國人大常委譚耀宗今日（29日）表示，健康碼是內地防疫重要一環，相信健康碼在港推行不會有太大困難，料市民如可在本港取得健康碼，將更方便日後通關，但強調無需要在港強制推行，只是需要回內地的市民才有需要使用。



譚耀宗期望通關問題不用太久就可解決，期望透過兩地會議研究香港可以如何配合內地防疫抗疫工作，相信兩地的防疫工作若可一致，通關會更快到來。



有需要回內地便要使用 冀港盡量配合內地防疫

譚耀宗受訪時指，健康碼是內地防疫工作很重要的環節，相信如果香港推行亦不會有甚麼困難，而港人要回內地，則一定要有健康碼，入境才不用隔離檢疫。他希望兩地在經過幾次商討，加上本港盡量配合內地的防疫工作，可以加快通關。

他強調如果有人不回內地，則毋須強制使用健康碼，但回內地的人就一定需要使用，相信如果在香港可以取得內地的健康碼將更為方便，希望香港可盡量滿足內地對防疫的要求，亦期望兩地專家更頻密接觸。

未知下月常委會是否將《反制裁法》納《基本法》附件三

至於《基本法》23條立法，譚耀宗相信全國人大常委會不需要討論，認為之前的港版國安法相當重要，提供了很好的樣板，認為香港本地完全能夠做到補充國安法的工作。

全國人大常委會會議將於下月18至23日在北京舉行，譚耀宗說，暫時未見到詳細的議程及文件，不清楚會否有《反外國制裁法》加入《基本法》附件三的議程。