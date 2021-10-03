中聯辦落區︱譚耀宗解讀兩重意思　嘆特區政府落區承諾「走數」

中聯辦主任駱惠寧於國慶前夕分別探訪旺角「籠屋」住戶、漁民、數碼港創業青年、中企醫療服務站等，了解市民生活。

全國人大常委譚耀宗今日（10月3日）在商台節目上解讀指，中聯辦官員落區相信有兩層意思，分別是更深入了解基層市民生活，以及起帶頭作用引起社會關注基層狀況。



憶推動問責制後政府答允多落區 惟最終「做得唔多」

中聯辦在新聞稿中提到，駱惠寧落區是國慶期間「落區聆聽同心同行」活動的開場，中聯辦幹部未來一周會繼續深入基層社區，了解市民生活，傾聽市民心聲，以更密切聯繫香港社會各界、更主動服務香港市民，類似的活動以後還會常態化。

譚耀宗指，駱主任是代表中央駐港聯絡辦公室前往探訪，希望接觸多點市民，尤其是基層，對其生活了解得深入一點。再者，這可起帶頭作用，讓社會更加關注基層生活及推動政府工作：「當然中央本身一定了解，始終有那麼多資訊、代表及委員，很多時也有接觸，但他（駱惠寧）親身前來，可以起一個推動作用，促使整個社會對於這些人（基層）的生活、住屋問題關心多了，推動政府。」

被問到這是否代表特區政府官員過往做得不夠，要中聯辦「親自出馬」，譚耀宗指「幾時都可以做多啲」，憶述特區政府2002年推出高官問責制後，民建聯也曾要求官員多點落區接觸市民，當時政府答允。「不過後來啲官員又好似好忙碌，冇做到，或者做得唔多。」

可是譚耀宗認為落區對於了解民情仍十分重要，因為直接接觸市民的感覺肯定不一樣，而且有些智慧總是來自民間，可以幫政府解決很多問題。他又指，民建聯地區同事十分願意替政府官員安排見街坊，笑指「政府官員都相信我們，不會刻意為他們安排尷尬場面」。