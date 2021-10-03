陶傑否認曾赴CIA飯局　諷屈穎妍「製作fake news」｜政壇諸事町

「梁粉」作家屈穎妍在報章以《特務的名片》為題撰文，引述一名「紀律部隊訓練學院校長」稱，在回歸十多年後的一次美領館聚餐上，一名美國中央情報局人員主動遞上名片，又稱「香江第一才子」陶傑、政府官員、立法會議員等也有出席飯局，更反問：「（陶傑）在這個特務聚會中是何角色，大家各行判斷。」

陶傑在社交網頁發文，斬釘截鐵地否認曾出席CIA飯局，又諷刺屈穎妍「製作Fake News」，「這位在愛國圈子內已晉升為『屈神氏品牌』級數的才女，為何戒唔甩一舖癮，再次創作Fake News而自行『開心日報』，則不如聽從她的呼籲：大家來自行判斷？」



屈穎妍（歐嘉樂攝）

稱「紀律部隊訓練學院校長」收CIA名片

屈穎妍在文章指，與朋友飯敘閒聊時，席間有人問：「大家可有收過特務的名片？」她引述一名「紀律部隊訓練學院校長」稱，在回歸十多年後的一次美領館聚餐上，一名美國中央情報局人員主動遞上名片，「那次如常赴會，坐在他身旁的老外主動遞上名片，一看：CIA，美國中央情報局。朋友心想：這班特務還真公開的。」

屈穎妍引述指，飯局參與者除了美領館人員、中央情報局情報員、政府官員、立法會議員等，也有「香江第一才子」陶傑，形容陶「格格不入」、卻次次出現，指他在飯局坐在一旁，不發一言，非官非民，反問：「（陶傑）在這個特務聚會中是何角色，大家各行判斷。」

稱陶傑飯局上「坐在一旁，不發一言」

屈穎妍又稱，這位「校長」不久收到CIA人員來電，提出兩個人名，說美國政府打算邀請這兩位紀律部隊同事到美國中情局受訓三星期，「校長」問為何要挑選這兩人，「校長」則稱對方回應指：「這兩位將是你們部門的未來領導人。」。

陶傑以《「中情飯局」之No Time To Dine 》為題撰文，斬釘截鐵地否認曾出席CIA飯局。（葉志明攝）

被問有否出席飯局 陶傑：哈哈哈，哈過新疆哈密瓜，No

目前在英國休假的陶傑以《「中情飯局」之No Time To Dine 》為題撰文，斬釘截鐵地否認曾出席CIA飯局，「我的答案，哈哈哈，哈過新疆哈密瓜，簡單一個字：是No。」陶傑又諷刺屈穎妍「製作fake news」，「這位在愛國圈子內已晉升為『屈神氏品牌』級數的才女，為何戒唔甩一舖癮，再次創作Fake News而自行『開心日報』，則不如聽從她的呼籲：大家來自行判斷？」

陶傑揶揄，屈穎妍與丈夫或許看畢英國巨片《占士邦007 生死有時》後大感震撼，出現「疊影危機」「出現部份記憶與銀幕幻覺的『疊影危機』」，「認定既然才女做過間諜，則『人稱香江第一才子』也應該出席『中情飯局』，川島芳子vs 007，可達致某種自我治療之心理平衡。」

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稱屈穎妍曾為女兒問英國升學意見

陶傑續指，經查證後，發現並無部門的訓練學院是有「校長」職位，只有「院長」，又指若按「屈才女」的邏輯，認為屈是在暗示飯局在座每位來賓，包括榮獲邀請的這位「紀律部隊訓練學院校長」以及被受邀請往美國「受訓」的「紀律部隊未來領導人」，也是各有「角色」，又說「所以為配合才女此一刺激點擊的苦心，一向不回應低端人口挑逗的我，也樂於幫一把。」

陶傑最後提到，有朋友問他是否與屈穎妍有私怨，他稱不認識屈，但稱對方在十年前曾問他有關女兒升學英國的意見，「我放下手中閱讀的George Orwell散文集『On Truth』， 答：『我不認識她，十年前在人頭湧湧的場合，好像寒暄過一兩次，當時她問我，女兒想進英國的寄宿學校，哪一間好。我不記得有沒有認真答理過她』。」