陳茂波：財政預算案正籌備發行綠色零售債券　推動低碳經濟

港府近年積極推動綠色金融，財政司司長陳茂波今早（4日）提到，正籌備在新一份《財政預算案》推出綠色零售債券，將低碳經濟理念，擴展至社區不同層面。

陳茂波指，今年預算案提出繼續發行綠色債券，在未來5年按市場情況，再發行約1,700億元的綠色債券，以擴大發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，例如推出人民幣的債券。



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陳茂波出席民建聯綠色經濟論壇致辭指，綠色金融是世界趨勢，有巨大的發展潛力，特區政府及金融監管機構正多管齊下，推動綠色及可持續金融發展。

他表示，國家「十四五」規劃明確指出要推動國家生態文明建設和綠色發展，特區政府會配合落實，探索碳市場的需求。他提到，自己2018至19年已在《財政預算案》提出綠色金融，鼓勵使用香港的相關服務。去年5月成立跨機構小組，研究協助金融機構應對氣候變化，把握內地商機，成為大灣區金融中心。

感謝立法會增加綠債借款上限

陳茂波指，香港的錄色金融業發展好，本港平台深受綠色金融業發行人支持，今年預算案亦提及打算繼續發綠色債券品種，豐富不同的品種，感謝立法會支持，將綠色債券計劃借款上限由1千億元增至2千億元。

陳茂波又感謝深圳市即將在香港發行政府債券，分別有2年期、3年期及5年期，後兩者是綠色債券，是首次有內地城市來港發債。他強調，將努力推動更多2內地機構在香港融資，以粵港澳大灣區及一帶一路為發展重點。