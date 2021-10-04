報道指梁振英曾「兼任」公司董事　梁：有誤導成分　交律師處理

《立場新聞》早前和「國際調查記者同盟」（ICIJ）合作，今日（4日）公開「潘朵拉文件」，提及多國領導人、政商名人以離岸公司隱藏資產等狀況。其中，全國政協副主席梁振英被指於出任特首期間，兼任戴德梁行日本公司董事逾一個月，但其利益申報未有提及；另透過兩間離岸公司，迂迴持有一間戴德梁行日本業務公司的三成股權。

梁振英今日中午於社交網帖文，回應指申報制度只要求申報直接持有的公司股權，而辭任董事在法律上也不一定馬上生效。他指，《立場新聞》的報道有誤導成分，已交給律師處理。



梁振英形容，《立場》與ICIJ「炒作」其出任行政長官時的申報情況。他指：「眾所周知，申報制度的要求是申報直接持有的公司股權，下面的各級子公司的股權持有及股權變動不必申報。我當年的申報就是申報直接持有的公司的股權，而且在制度要求以外主動作出額外安排，將所有股權放入由專業人士管理的信託，我本人不行使作為（包括日本公司）股東的決策權。」

至於「兼任」戴德梁行日本公司董事一說，梁振英表示各地各公司辭任董事的法律及合約手續不同，提出辭任董事在法律上不一定馬上生效，強調「我在就任行政長官之前，已經啟動所有辭任程序。」

梁振英指：「《立場新聞》的報道有誤導成份，我已交給律師處理。」