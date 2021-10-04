潘朵拉文件｜揭多國政要以離岸公司擁有資產　兩名前特首榜上有名

繼2016年「巴拿馬文件」、2017年「天堂文件」及2020年「金融犯罪執法局文件」後，國際調查記者聯盟 (ICIJ)周日(3日) 公布至今為止，調查規模最大的「潘朵拉文件」，由來自117個國家的600多名記者共同合作，包括近1200萬份秘密文件和檔案，揭露多國領導人、政治家和名人如何以離岸公司隱藏資產，當中涉及某些不違法但引發道德爭議的行為，亦有些人面臨貪腐、洗錢及避稅指控。



「潘朵拉文件」涉及91個國家的約35位現任和前任領導人，以及300多名公職人員，當中提到的人物，包括約旦國王阿卜杜拉二世、英國前首相貝理雅、俄羅斯總統普京、前特首董建華、梁振英等。

據國際調查記者聯盟表示，「潘朵拉文件」來自全球14間離岸公司註冊代理人及顧問公司，他們協助客戶設立及管理離岸公司，以隱藏資金和資產所有權。離岸公司通常會開設於容易成立公司、因法律問題難以確定公司所有者的國家或地區，亦即所謂「避稅天堂」，例如著名的開曼群島、英屬處女群島等英國海外領土，以及瑞士和新加坡等國家。

但持有離岸公司並不一定用作不法行為，相反，持有及營運離岸公司完全合法，而且做法有不少合理原因。俄羅斯及烏克蘭商人習慣將資產存放於離岸戶口，以防受到罪犯搶劫、避開嚴格的貨幣限制。亦有人在離岸計劃財產，安排繼承遺產事宜。