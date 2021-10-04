政府架構重組｜陳智思：過去架構「製造了麻煩」　重組有需要

民建聯今日（4日）舉辦綠色經濟高峰會，行政會議召集人陳智思認為民建聯舉辦此議題的論壇十分及時，強調綠色經濟是未來一、兩代人的重要議題，香港需要投入。

對於《香港01》獨家報道，食環署將轉歸民政事務局管理，陳智思指，過去工作時也曾指出政府內部一些架構製造了麻煩，認為這類重組架構有需要，讓市民見到成效。

至於「通關碼」，陳智思認為不回內地者就不需要安裝。



回應《反外國制裁法》：香港需時研究本地立法方式

陳智思憶述，過往擔任可持續發展委員會主席時，其中一個提出的建議，就是政府內部「很多架構製造了麻煩」，他知道民建聯亦就此提出很多意見，「將來需要垃圾徵費嘅時候，呢個係一個環境局嘅政策，但其實執行嗰陣時，就食環署㗎喎，咁係咪好矛盾呢。咁我都知道其實民建聯都就呢個議題，提出點樣將呢啲架構重整。」

他強調這類重組有需要，令市民最終見到成效，不同局不會「推來推去」，強調機制本身無錯，只是面對改變時亦需要檢視。

對於人大常委會8月的會議暫未有香港將《反外國制裁法》納入基本法附件三。身兼港區全國人大代表的陳智思回應指，國家已經立法，某程度上香港都需要跟隨，但香港作為國際金融中心，需要時間研究本地立法可行的方式，相信中央已很體諒，有給予香港足夠的時間，考慮如何避免對金融不必要的影響。

被問到內地「通關碼」日後會否強制使用，陳智思回應指，通關碼或任何模式返回內地，估計都需要以追蹤形式，讓內地當局知道用家去過哪裡，因為有風險管理的需要。但他認為如不去該地，就不需要滿足該地方的防疫模式。他相信內地以外，其他國家都有其個別防疫需要，相信短期內沒有各地通用格式，「如果唔出門嘅，估計就不用下載個別程式。」