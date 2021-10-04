01獨家｜政策局大洗牌！職員逾萬食環署擬歸民政局　統一抓民生

特首林鄭月娥周三（6日）發表今屆任內最後一份《施政報告》，不僅大動作覓地以解房屋問題，政府架構重組亦為另一大焦點。據了解，除了盛傳的設立文化、體育及旅遊局，以及分拆運輸及房屋局，其他政策局架構亦會「大洗牌」，包括修例風波期間淪為建制派箭靶的食物環境衞生署（食環署），將調撥民政事務局管轄，變相令問責局長分工更細緻，涉政治性質部門統一歸政治色彩濃厚政策局統管。



另外，現時商務及經濟發展局轄下的工業貿易署，有傳將調歸創新及科技局管轄。



▼反修例示威期間 多區出現「連儂牆」▼

政策局長分工「專業化」 政治、民生分道揚鑣統一抓

現時食環署為食物及衞生局轄下部門，專責食物安全及公共環境衛生等職務，惟在2019年修例風波爆發期間，因清拆「連儂牆」、國旗海報等問題，引起建制派不滿，民生部門與政治泥糾纏不清。接近政府消息指，周三公布的《施政報告》，將建議將食環署撥歸主理地區行政的民政事務局管轄，「地區行政工作統一處理。」

民政事務局向來政治色彩濃厚，除了負責區議會運作，還手握及負責分配地區資源，前任局長劉江華及現任局長徐英偉，均出身民建聯，獲北京信任。民政事務局管轄食環署後，職權範圍變相更趨「政治化」、「地區化」，而多由醫護界翹楚執掌的食衞局，以後可集中精力處理醫療衞生專業領域，減少政治化工作。

根據資料，目前食環署約有10,500名職員，是整個特區政府人數第三多的部門，僅次於警隊及消防處。

+ 13

另一名消息人士指，在地區管理上，食環署扮演重要角色，與民生息息相關，但食衞局工作繁多，包括醫療問題、食品安全及疫情等，主要工作與地區無關，以致過往由食環署主責的地區清潔、街市活化等方面的表現未如理想，若將食環署撥入主責地區事務的民政事務局，可加強地區行政統籌。

民建聯副主席、「議會監察」發起人陳學鋒表示，若將食環署撥歸民政局轄下，有助加強地區治理，解決區內各項民生問題。他指康文署目前屬民政局，食環署卻歸食衞局，建議回復當年市政局做法，由民政局統一處理，理順地區問題。立法會民政事務委員會委員、工聯會郭偉强指，現時食衞局處理疫情等問題已「一頭煙」，若將食環署職能轉移至負責地區事務的民政局，是合理做法。

文化、體育及旅遊局「抓意識形態」

重整政府架構是今年《施政報告》焦點之一，大震盪的不止食環署。據悉特首林鄭月娥已敲定，提出研究增設文化、體育及旅遊局，大方向是將現時民政事務局的文化、體育政策，以及商務及經濟發展局的旅遊、出版和廣播政策，撥歸該新政策局統管。換言之，日後的文化體育及旅遊局將管轄香港電台、出版媒體和文化事業等，頗有「抓意識形態」的味道。

覓地建屋重中之重 運房局「分家」

此外，鑑於土地房屋政策是未來「重中之重」，工作繁重且關鍵，現時的運輸及房屋局勢必「分家」，極可能分拆為「土地規劃及房屋局」和「運輸及工務局」。部門方面，亦有傳工貿署將撥歸創科局之下，以利創科局統籌推動科研產業。