政府架構重組｜民建聯倡增設副政務司長　駐內地主任改委任

民建聯今天（23日）公布「優化政府架構及主要官員問責制」建議，包括建議增設副政務司司長，負責加強協助處理跨局政策範疇，例如人口政策及青年事務；並將地區民政事務專員納入問責制；又建議重組發展局和運輸及房屋局，改設房屋及規劃地政局和運輸及工務局。



建議亦提倡，駐內地辦事處五名主任及駐外地經貿辦主管須改為委任形式，任命人選範圍擴至非公務員。民建聯主席李慧琼指，稍後將約見特首林鄭月娥爭取支持，遊說對象亦包括來屆特首候選人，希望在新一屆政府落實改組建議。至於民建聯會否爭取黨員加入政府出任新職位，李慧琼指目前談這些事情「太遙遠」。



倡設副政務司長 主責跨政策局工作

林鄭月娥下月發表《施政報告》，料交代政府架構重組方案。民建聯主席李慧琼、立法會議員張國鈞和陳恒鑌，召開記者會公布改組倡議。民建聯建議擴大問責團隊規模，包括增設副政務司司長，李慧琼指，增設副司長可有效發揮協調跨政策局工作的功能，又認為設副司長較有逼切需要。至於會否建議增設副財政司司長，李慧琼對此持開放態度，稱稍後會聆聽社會意見和聲音。

民政專員納問責制 職級等同副局

民建聯又建議將地區民政事務專員納入問責制，陳恒鑌指民政專員日後職級等同副局長，希望能夠把地區聲音帶入問責團隊，做到「地區問題、地區解決，地區機遇、地區掌握」。被問到將民政專員納入問責制，是否與專員須處理候選人參選資格有關，李慧琼則指，候選人資格現已交由候選人資格審查委員會處理。

該黨提到，政府應適度擴大問責團隊規模，例如為工作較繁重的政策局增設副局長，同時政策局可因應具體工作，以一筆過整體撥款模式聘請一名或多於一名政治助理。

民建聯提出改組政府架構建議。（廖雁雄攝）

倡內地主任改委任 張國鈞：非公僕或有更適合人選

與此同時，民建聯建議加強「政制及內地事務局」的內地事務職能，以配合國家十四五規劃，建議將該局改為「內地及政制事務局」，並將五名駐內地辦事處主任一併以委任方式任命，並將人選範圍擴大至非公務員，提供工作的靈活程度，並建議駐粵辦在大灣區九市均設立聯絡處。民建聯又認為，駐外地經貿辦主管亦應改為委任方式任命，透過駐外辦說好中國故事。

張國鈞表示，做法並無排除繼續以公務員作為人選，但認為非公務員可能有更適合人選，新建議是選賢任能，強調在當前情況下，有關職位要了解及準確判斷國情、省情和巿情，同時要做到內地港人連繫。

林鄭月娥任內曾兩度換班，今年6月，李家超升任政務司長，鄧炳強升任保安局長。（資料圖片）

房屋規劃組局 李慧琼：縮短建屋程序

民建聯其他建議，還包括重組發展局和運輸及房屋局，改為「房屋及規劃地政局」與「運輸及工務局」，重組後房屋署、屋宇署及地政總署等部門，納入「房屋及規劃地政局」；至於運輸署及路政署等部門，則納入「運輸及工務局」。

李慧琼表示，土地及房屋是現時本港最迫切問題，現時分開兩個局處理需要更長時間，希望集中一個政策局，能縮短處理程序。

民建聯又建議增設「文化體育及旅遊局」，負責文化藝術、旅遊及體育等政策，旅遊事務署、康文署、香港電台及政府新聞處等將納入該局。

應對「不做不錯」 倡問責官員設KPI

民建聯同時提出設立「發展和改革政策組」，輔助政府決策及進行中長期香港事務研究。陳恒鑌指，應為問責官員制訂一套嚴格職效考核指標（KPI），客觀評估主要官員的施政表現。他指過往有官員因處理具爭議性議題而民望低，但有官員「無做嘢」卻高民望，認為有必要設職效考核指標。

被問到會否為問責官員下台設指標，陳恒鑌僅稱稍後再交代。