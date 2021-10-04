民建聯高峰會論綠色金融　黃元山：助固國際金融中心地位

港府近年大力推動綠色金融發展，民建聯工商專業委員會今日（4日）舉辦綠色金融高峰會。委員會主席周浩鼎表示，希望社會知道綠色金融是社會未來方向，指碳交易中心以往只聞樓梯響，港交所研究亦未有結果，惟相信香港沒理由做不到。

團結香港基金高級副總裁黃元山指，發展綠色金融有實際需要，但國內市場因為投資者較新而不太熱衷，如果香港不做就會有其他人參與，相信香港參與有助鞏固國際金融中心地位。



民建聯望政府研究氫能車輛

黃元山形容，香港政府成立碳市場小組，有如擁抱國家碳中和的目標。他指，大家關心今年全國碳排放權交易系統啟動，認為今年是相關議題的重要一年。

黃元山指，香港自願性碳交易市場有森林重塑、風能中和等技術，有不少降低碳排放的服務，相信香港的生態系統結立後，將有更多人購買相關金融產品。

中國建築工程（香港）助理總經理張毅在座談會分享何謂綠色建築。他指香港在雙碳目標（即二氧化碳排放於2030年前達到峰值及2060年前實現碳中和）方面走得較早，2017年已推出《香港氣候行動藍圖2030＋》，指香港的時間表在2014年已是碳達峰，更設目標在2030年減少碳排放。

民建聯立法會議員陳恒鑌指，電能難以應付重型車輛，知道政府已成立小組研究，相信香港有很好的基建，在新能源上探討，找到合適的使用組合，例如探討氫能使用。

民建聯主席李慧琼致辭時表示，國家十四五規劃提到希望國家在2030年「碳達峰」，並在2060年達致碳中和，強調目標相當不容易達到，需要共同努力。