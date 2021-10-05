梁振英持子公司股權　查錫我：應解釋為何迂迴　湯家驊指無違規

《立場新聞》早前與「國際調查記者同盟」（ICIJ）合作，昨日（4日）公開「潘朵拉文件」。其中，全國政協副主席、前特首梁振英被指於出任特首期間，兼任戴德梁行日本公司董事逾一個月，但其利益申報未有提及；另透過兩間離岸公司，迂迴持有一間戴德梁行日本業務公司的三成股權，最後於2015年出售。

梁振英昨日通過社交網站連發多帖回應指控，其中提到申報制度的要求是申報「直接持有」的公司股權，下面的各級子公司的股權持有及股權變動不必申報，而當年已經申報直接持有的公司的股權。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（5日）於商台節目上表示，如果間接持有的公司，導致股東在出售資產的過程中有所得益，才算是一種「利益」，而他向行政會議秘書處了解過後，對方不認為梁振英於此事上有違反申報制度。不過，廉政公署前總調查主任查錫我認為，即使在法律上「好難講」，道德上都應該解釋清楚，為何要那麼迂迴地持有一間離岸公司。



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湯家驊：向秘書處了解 不認為梁違反規定

湯家驊表示，留意到昨日《立場新聞》問過他一些法律意見，但實際上問題更加複雜，需要再作解釋。他指，當擁有一間公司，而該公司再全權擁有另一間公司，這些子公司變賣物業等資產賺錢，如果這些收益透過公司架構向上流動，最後到達該名股東手上，那就等同有利益。不過這個情況並非絕對，舉例指如果一名普通市民持有滙豐股票，滙豐出售資產，不代表該股東一定得益，「要去到股東分紅，袋咗筆錢，先係你嘅利益。唔可以一跳就跳到去，話你持有（滙豐）嘅物業，因為你喺交易過程中唔一定會得益。」

湯家驊又指，昨日曾向行政會議秘書處初步了解：「佢哋唔認為梁先生喺在任期間，有違反申報制度。」他又提到，由於不理解梁振英當時持有的公司架構如何，不評論梁振英的個案。他只表示持有三成股權，法律上仍不能視為「你擁有該間公司」，需要是「完全直接控制」，而母公司通過交易收到錢後，該股東能實際得益，才可以說成一種「利益」。

至於個人資產申報做法，湯家驊指自身已辭任所有公司董事股權，而其擁有的公司也沒有子公司，笑言「我唔係有錢人，手上都唔係好多公司，但如果有機會需要申報，都會申報。」他認為，不應該利用這種事情攻擊政治人物。被問到對政治領袖是否應有比法律更高的要求，湯家驊表示這是個人決定，作為律師只會從法律角度看。

查錫我：道德上應解釋為何迂迴持有公司

廉政公署前總調查主任查錫我表示，「利益衝突」二字分三個層面，分別是「實際利益衝突」、「潛在利益衝突」、「觀感上市民覺得有利益衝突」。他認為此事在法律上「好難講」，但在道德上，當事人「都應該出嚟詳細解釋一下，點解唔申報呢？點解要用咁迂迴嘅方法（持有離岸公司）呢？」他指，政府也有責任去改善現時利益申報制度的漏洞，因如果找一間離岸公司，再透過信託間接持有另一間公司就不用申報，這不是申報制度的原意。

特首林鄭月娥早前已表明，將行政長官納入《防止賄賂條例》第3及第8條規管範圍的承諾「一定走數」，因特首地位超然、改動會有「憲制問題」。查錫我指，這在邏輯上也解不通，反問為何《防止賄賂條例》第4條規管特首就沒有憲制問題，第3條就會有，就這麼一句「憲制上有困難」，說服力肯定不夠，如果特首真的向中央負責，「咁由中央授權機構監管特首咪得囉，我絕對唔相信中央政府會縱容貪污、任香港官員點做都得」。