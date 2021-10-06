施政報告｜林鄭哽咽：排除萬難因中央諄諄囑咐　感謝家人默默支持

特首林鄭月娥今日（5日）發表今屆任期最後一份《施政報告》。在演辭最後，林鄭表示要講句「感性說話」，談及四年多前就任特區行政長官，是人生中最大的挑戰；修例風波下仍然堅持過來，得力於中央的諄諄囑咐、家人的無限信任及默默支持，期間再度哽咽。



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林鄭月娥指，在總結5年任期內最後一份《施政報告》的這一刻，「我想說幾句感性的話。我從41年前離開大學校園，踏入政府以來，一直堅信憑着為民服務的理念和積極有為的作風，就可以在政治體制內建設更公平、更仁愛的香港社會。我有幸參與香港順利回歸祖國；回歸後又在不同工作崗位貫徹落實『一國兩制』，確保香港長期繁榮穩定。四年多前就任特區行政長官，深感任重道遠，既是我公務生涯內最大的榮耀，也迎來了人生中最大的挑戰。」說到「人生中最大的挑戰」時，林鄭說話語調開始不穩定。

一談「壓力」、「家人」，林鄭再度開始哽咽：「上任不到兩年，就因『修例風波』、社會暴亂、外部勢力不停粗暴地干預香港事務、新冠疫情衝擊，而承受前所未有的巨大壓力。支撐着我排除萬難的動力，來自中央永遠是特區堅強後盾的諄諄囑咐、我在就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心和家人的無限信任及默默支持。」

林鄭月娥丈夫林兆波亦有到場。（羅君豪攝）

林鄭續指，今日香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，已回到「一國兩制」的正確軌道，「我比任何時候都對香港更有信心、更肯定香港可以融入國家發展大局，在國家邁向第二個百年奮鬥目標的進程中，發揮不可替代的作用，當然亦更期盼我們可以培育有國家觀念、香港情懷、對社會有承擔的新一代，薪火相傳。」

她提到，明年是香港回歸祖國25周年，由政務司司長領導的跨局跨部門委員會已展開籌備一系列慶祝活動的工作，並於稍後與社會各界溝通，共同舉辦更多精彩活動，務求達致普天同慶、共賀回歸的宗旨。

林鄭月娥指，有人曾經形容香港特區成立25周年這一刻，是《基本法》保證「五十年不變」的中途站，開啟了「一國兩制」的下半場，「但我的看法是，『一國兩制』在中央督導、特區配合下，已完善了維護國家安全應有的法律制度和執行機制和特區符合憲制秩序的選舉制度。這個受《憲法》和《基本法》保障的制度已經是國家治理體系的優勢之一，只要特區堅持以『一國』為本、『一國』為根，以『愛國者治港』，『兩制』肯定會枝繁葉茂，香港仍然是祖國的掌上明珠。」