施政報告｜一文看清三大重點　5招覓地增供應　政府架構大洗牌

行政長官林鄭月娥今早（6日）發表任內最後一份《施政報告》，可分成土地房屋供應、改組政府架構、融入國家發展大局三大重點，其中房屋問題是重中之重，林鄭在覓地方面將有一系列大動作，包括擬降低新界「祖堂地」的轉售門檻、落實龍鼓灘填海計劃等。

重組政府架構方面，消息指政府將增設文化體育局，將運輸及房屋局一拆為二；同時食物環境衞生署（食環署），料調撥民政事務局管轄，令問責局長分工更細緻。

《香港01》綜合各界消息，整理一系列擬落實的土地房屋、民生等措施，讓你了解《施政報告》的多項重點。



林鄭月娥10月6日發表任內最後一份《施政報告》。（張浩維攝）

一、多管齊下覓地建屋

土地房屋政策是新一份《施政報告》重頭戲，綜合各界消息，政府有意提出多項覓地措施，包括釋放新界北河套區部分濕地、推動公私營合作、降低舊樓強制拍賣門檻等。

1）降低祖堂地轉售門檻

現時香港約有7300個「祖」和「堂」，涉地約2,400公頃。根據現行條例，只有在全體男丁宗族持分者同意下，當局才會認可司理轉售土地決定。據悉，《施政報告》建議修訂《新界條例》，參考現時《強拍條例》，只要有7成半至8成業權人同意，即可出售祖堂地，以加快新界發展。現時各大發展商擁有的新界農地，不少遭祖堂地分隔，預料日後可解決有關阻礙。

2）降低舊樓強拍門檻

政府有意修訂俗稱「強拍條例」的《土地（為重新發展而強制售賣）條例》，降低樓齡達50年或以上的舊樓強制拍賣門檻，由現時需要集齊的八成業權降低至七成半，甚至七成，協助市區重建，同時加快發展商收購步伐，「拔除」釘子戶的阻延因素。

3）研提高舊區、新界北新發展區地積比

政府正研究提高舊樓及已規劃項目的地積比率，配合降低強拍門檻，助加快市區重建。以荃灣為例，荃灣建市60年，有大量樓齡超過50年的樓宇，但地積比只有5倍，反觀九龍區如深水埗的地積比最高有7.5倍，相比之下荃灣較難吸引發展商重建，若提高地積比有助加快重建步伐。

4）釋放新界北河套區周邊部分濕地

據了解，政府計劃釋放新界北河套區周邊部分濕地，以及相鄰的濕地緩衝區，料面積達數十公頃，相當於整個維園面積，並考慮併入為古洞北發展區。同時亦會研究提高部分濕地緩衝區的地積比率，以增加建屋量。不過有關建議曾獲環保團體反對，憂慮放寬濕地緩衝區地積比會影響濕地保育區的生態。另政府亦有意發展位於市區邊緣的綠化地帶，用作興建私樓及公營房屋。

5）落實龍鼓灘填海計劃 研搬葵涌貨櫃碼頭

政府擬在屯門龍鼓灘填海約220至250分頃，用作工業用途，同時會重新規劃屯門西地區，包括內河碼頭及沿海地帶作住宅用途。亦有消息指，政府正研究將葵涌貨櫃碼頭搬往上述的新填海區，騰出近380公頃的葵通臨海用地發展住宅項目，惟有指該建議屬長遠措施，估計由正式提出至落實需時十年或以上。

二、擬建兩跨境鐵路 融入國家發展大局

新界北發展是今次《施政報告》焦點，以便配合前海發展、融入「十四五」規劃。有消息指，政府將以整體方式全面規劃新界北用地，預料可提供40至50萬個住宅單位；同時因應新界北一帶發展，當局擬於新界北增建新鐵路線。

1）全面規劃新界北用地

有消息透露，政府擬全面規劃新界北用地，調整後整體發展範圍達8100公頃，預料可提供40至50萬個住宅單位，以興建公屋為主，新增居住人口超過100萬人。另外，政府有意檢視邊境地區一帶用地，發展為商業及創科企業集中地，相信往後新界北有力成為香港另一個發展中心，並可提供超過60萬個就業職位，協助區內居民原區就業。

2）新鐵路貫穿新界北發展

中央早前公布「前海方案」，消息指，政府將重新打造新界區內交通基建設施，包括在洪水橋興建鐵路系統，連接深圳前海，建成後在洪水橋到前海只須10分鐘車程。

此外，政府亦會公布將落馬洲支線延伸至重建後的新皇崗口岸，前海是未來金融重鎮，新皇崗口岸被視為區內交通樞紐，香港以鐵路貫通後，猶如打通經濟、民生「任督二脈」。

3）提「綜合發展規劃概念」

消息透露，今次《施政報告》將提出一個大型「綜合發展規劃概念」，具體包括興建跨境鐵路、土地拓展、產業發展，並大幅著墨如何融入國家發展大局，林鄭在內部會議形容計劃比「明日大嶼」更大規模、更大手筆。

林鄭月娥。（張浩維攝）

三、政府架構重組

特首林鄭月娥上月曾表示，重組政府架構是「不能迴避的議題」，《施政報告》將提出改組建議，由下屆政府決定落實。綜合各方消息，主要涉及四方面：

1）增設文化、體育局

國家「十四五」規劃將香港定位為「中外文化藝術交流中心」，政府擬增設文化、體育及，將現時民政事務局的文化、體育政策，撥歸該新政策局統管。亦有指新局會加入旅遊範疇。

2）分拆運輸及房屋局

土地房屋政策是政府施政重中之重，但目前運輸及房屋局工作繁多，早被詬病，今次《享政報告》將公布一拆為二，或分拆為「土地規劃及房屋局」和「運輸及工務局」。至於負責覓地的發展局，據知林鄭月娥傾向保留。

3）食環署調撥民政局

有消息透露，修例風波期間遭建制派抨擊的食物環境衞生署（食環署），將調撥民政事務局管轄，變相令問責局長分工更細緻。消息人士指，民政局接管食環署後，職權範圍更「政治化」、「地區化」，而由醫護界翹楚執掌的食衞局，以後可集中精力處理醫療衞生專業領域，減少政治化工作。

其他、長者生活津貼劃一金額

林鄭月娥昨日見記者時表示，今次《施政報告》聚焦未來，未必提出紓困措施，但近日有傳媒報道，政府擬劃一長者生活津金額。目前長者生活津貼分為「普通」和「高額」兩類，高額金額為3815元，普通金額為2845元，有消息指，政府有意重提劃一長者生活津貼，一律採用「高額」生活津貼的金額即3,815元，但預計要1至2年時間才能逐步落實，估計約有5萬名長者受惠。