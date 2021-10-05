民研：7成人不識行會非官守成員　任志剛民望居首　李國章創新低

香港民意研究計劃今（5日）公布行政會議非官守成員最新民望調查結果，新民黨主席葉劉淑儀的認知率居首，高達93.2%，其次為81.9%的資深大律師湯家驊。

至於民望評分，金融局前總裁任志剛的民望評分居首位，分數為45.6分，葉劉淑儀和湯家驊分別以40.5分及34.6分緊隨其後，排名第二及第三位。



葉劉淑儀認知率最高

民研上月6日至10日透過隨機抽樣，電話訪問1,000名市民。受訪者可在未經提示下說出最多5名最熟悉的行政會議非官守成員，從而得出行會成員認知度排名。結果顯示，有8%受訪者錯誤回答行政會議非官守成員名字，72%受訪者表明完全不認識非官守成員。

最多受訪者提及的非官守成員是葉劉淑儀、湯家驊和行會召集人陳智思，「提名」比率分別為20%、10%及10%，其次為港大校委會主席李國章、自由黨主席張宇人及任志剛，「提名」比率分別為3%、2%及2%。

葉劉淑儀的認知度為行會非官守成員中最高，高達93.2%，其次為81.9%的湯家驊及79.7%的任志剛。

李國章民望評分創新低

民望評分方面，任志剛民望居首位，分數為45.6分；葉劉淑儀和湯家驊分別以40.5分及34.6分緊隨其後，排名第二及第三位。李國章的評分為34.2分，創2012年有紀錄以來新低，陳智思則得37.4分。