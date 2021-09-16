接種第三針︱行會成員受邀試打　黃國健：公眾人物應做白老鼠

本港2月底推出疫苗接種計劃，最新接種率約65%。隨著變種病毒在海外肆虐，即使接種疫苗也可能染疫，社會及政圈近月出現倡打「第三針」的聲音。半年前作為「先頭部隊」接種疫苗的行政會議成員，多人今（16日）率先「做白老鼠」打「第三針」。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀透露，3日前抽血後發現體內中和抗體已呈陰性，原本接種科興的她，今早打了「第三針」，但選擇「溝針」接種復必泰。另一個行會成員黃國健同樣會接種「第三針」，笑言是以身作則，「公眾人物應做白老鼠」。

據了解，他們是應養和東區醫療中心邀請，作為早期打針人士，臨床測試「第三針」反應，並且容許「溝針」。過往多次催促政府推「第三針」計劃的港區人大代表田北辰也希望可以「身先士卒」，又說頭兩針打國藥，「第三針」會試科興。



▼行會成員今年初接種第一劑科興疫苗▼



+ 1

至少7行會成員試打 中和抗體陰性可參與

特首林鄭月娥、一眾司局長連同行會成員，今年2月率先接種科興疫苗；至於港區人大代表、全國政協委員，則在上京參與兩會前接種國藥疫苗。不過，由於病毒變種，再加上接種已過一段時間，部分人抗體明顯下跌。當中田北辰多次公開表示，體內抗體已跌至邊緣水平；葉劉淑儀也表示，於本周一抽血過後，發現體內中和抗體已呈陰性。

不過，政府及其轄下的專家委員會，遲遲未有正式安排第三針測試。養和東區醫療中心早前獲政府批准，找來一批於早期打針的人士作第三針臨床測試。據了解，目前至少有7名行會成員已打第三針或即將打第三針，分別是葉劉淑儀、林正財、任志剛、周松崗、廖長江、黃國健、羅范淑芬。

羅范椒芬回覆查詢指，該計劃對象是早期已打疫苗、中和抗體呈陰性的人士，因為沒有中和抗體的人，即使已接種疫苗亦可以受到感染並傳播他人。她是以個人身份自願參與計劃，並沒有選擇「溝針」：「我覺得這研究很有意義，有助了解疫苗的效能和應付病毒的長期對策，即使要接受多次血液測試亦值得參與。」

葉劉溝針打復必泰 須抽5次血跟進情況

葉劉淑儀表示是自願報名參加計劃，而接種的是復必泰：「我都想試試『溝針』的效果如何。」葉劉指接種數小時後狀況良好，不過預計明天會稍感疲累：「年長一點的人士打完針反應沒那麼大，反而年輕人會明顯一點。我女兒打完兩針後，反應比較大。」她又透露，稍後要再抽5次血，持續跟進情況。

工聯會黃國健則表示，參加第三針試驗計劃希望提升體內抗體，希望以身作則，「公眾人物應該做白老鼠」。

不過，也有部分行會成員表示，對於參加今次計劃抱有疑問，明言本身有意轉打復必泰，因復必泰的抗體效果強一點，但醫生意見指部分人接種復必泰或有心肌炎風險，因此心中「十五十六」未有決定；此外打第三針後，要再多次進出醫療中心測試抗體，令部分人覺得安排稍為不便。

田北辰表示對接種第三針十分感興趣。（資料圖片）

人代政協料可自願參與 田北辰：十分感興趣

有知情人士指出，港區人代政協並無受邀參與今次研究，但容許自願參與。另外，由於內地目前正研發一種可以「一針過」應對新冠病毒，包括Delta變種病毒的疫苗，因此有多名人代政協持觀望態度，未必會在香港「溝針」。

不過，田北辰表示一向都要求政府盡快做第三針的研究，政府卻未有答應，今次醫療中心先做，他暫時未有受邀，但十分感興趣。他指，由於自身體內抗體水平夠低，平時都經常接觸私營醫療機構，希望參與接種第三針的研究，所以預料最終能參與計劃的機會也頗大。被問到如抗體水平合資格，會選擇何種疫苗，田北辰簡單回應：「當然是科興。」