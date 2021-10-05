通關｜唐英年促盡快推健康碼、設熔斷機制　逐步恢復往內地免檢

新冠疫情下香港「封關」逾一年半，商界對與內地通關的訴求強烈。全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年表示，香港至今仍未能與內地通關，反映香港的防疫抗疫措施較內地尚有相當差距，香港需要進一步加強「內防擴散」及「外防輸入」的防疫抗疫措施，建立有效熔斷機制，並盡快推出「港版健康碼」，令國家放心與香港逐步重新通關。



港府需要加強「內防擴散」及「外防輸入」

唐英年指，在疫情肆虐下成功「清零」，倘若只考慮700多萬港人的通關要求，要國家14億人民承擔疫情擴散的風險並不公平，因此香港需要進一步加強「內防擴散」及「外防輸入」的防疫抗疫措施，並以「先行先試，公務商務、人道關懷」為原則，令國家放心與香港逐步重新通關。

他說，兩地不能免檢通關，香港社會已經逐漸呈現衰弱，亦對香港在大灣區的發展及融入國家發展大局構成阻礙，目前香港當務之急，就是與內地防疫抗疫制度接軌，為實現兩地通關積累條件、奠定基礎。

促研隔離機制由大廈擴至社區為單位

唐英年認為，香港需要強化「外防輸入」安排，建立有效熔斷機制，萬一再爆發疫情也有「斷後方案」，例如如何集中隔離及強制檢疫，或者把隔離機制提升，由一幢大厦擴展到一個社區等，保證短時間內堵截社區傳播鏈擴散，

他續指，香港必須盡快推出「港版健康碼」，鞏固「內防擴散」工作，稱香港現時的「安心出行」計劃基本上已經得到香港人接受和使用，只要進一步優化，發揮實時監測、及時顯示公民出行紀錄和健康狀況的作用，並與內地健康碼互聯互通，便是一個令國家安心的起點。他相信若本港疫苗接種率達八至九成，會令「內防擴散」的效果更好，亦更有效防止變種病毒入侵。

建議大灣區先行先試 商務來往實施閉環管理

唐英年建議以「先行先試」方式，並以公務和商務需求，以及人道關懷優先，實現兩地有序的重新通關，例如國家可考慮批准特定群組，例如已打兩針及持陰性檢測的香港居民，擁有一次免檢疫的探親機會，返回大灣區與家人團聚。他說，國家正積極推動粵港澳大灣區的發展與合作，通關安排可以大灣區為先行先試區，再逐步擴至其他城市。

至於在商務安排方面，唐英年認為在計劃初期可實施較嚴格的閉環管理，限制以特定交通工具及在某些區域內活動。