通關︱內地開條件須設通關碼　林鄭稱通關屬頭等大事：樂意銳意做

香港與內地早前舉行疫情防控對接會議，為兩地通關作準備，隨團政府專家顧問許樹昌透露，內地對恢復通關有保留，並提出5項防疫要求，希望港方「盡量貼近」，包括收緊豁免檢疫安排、增加醫護檢測頻率、使用「過關碼」等。



特首林鄭月娥今早（5日）出席行會前，強調控制疫情達致與內地免檢通關屬「頭等大事」，中央的要求即使未必做得到，港府都會盡力做，「願意、樂意、亦好銳意」在防疫措施盡量做到與內地一致，令內地有信心香港不成為防疫缺口。



「未必做到，都會盡力令佢做得到」

林鄭表示，通關是市民最關心的問題，認為未來再多大計，首要任務都是與內地通關。她稱雖然國際旅遊及商務重要，但權衡兩者，內地更為重要，認為相對向外地開關免檢來港，免檢前往內地才是重點所在，解釋在經濟民生各方面，對港人而言都更有需要。

據許樹昌透露，香港須作改善範疇包括：高危群組如醫護及機場員工，須加密至隔日檢測；確診者出院條件收緊，須在指定期間延長醫學監測；收緊機組人員及外交人員等免檢安排；接種率需要提高；以及推行實名制「過關碼」系統。

林鄭強調首次疫情對接會議，是在副總理韓正指導下成事，港府立場清晰，只要可有序達致人員免檢往來，港府會盡力滿足內地要求。最終「是全部做得到，抑或做到9成」，仍待內地專家提供回饋意見，政府會進行內部評核，第一時回覆，並安排第二次對接會議。

中央要我哋做咩措施，改善咩程序，我哋全部會盡最大努力做。當然過程中都要睇係咪做得到，有啲嘢未必做得到，我哋都會盡力令佢做得到。 特首林鄭月娥

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若對外放寬則「唔使諗」通關內地

林鄭月娥又指，即使與外國商會溝通時，她都表明與內地通關是當前首務，認為外國投資者落戶香港，多數在內地有業務，須不時回內地視察。對於政府為了與內地率先通關，對外採取嚴防輸入政策，但內地又遲遲未首肯，造成「兩頭唔到岸」的困境，林鄭重申希望與內地通關，防疫策略就必須更接近內地一套，而非如歐美「與病毒共存」。對於來自這些國家的人，香港一定要嚴格管制，「外防輸入做唔好，根本唔使諗，與不接受與病毒共存的內地講通關」。

政府立場清晰，為咗達致（與內地）通關，願意、樂意、亦都好銳意，改善所有從內地體制認為，我哋可以更達致同內地一致性，或更加令他們有信心香港這套防疫制度不會成為一個缺口，我哋一定會做。 特首林鄭月娥

林鄭指，已親自解答過歐洲商會的疑問，講述現實情況。不認為外資有撤離的情況。