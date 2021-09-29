健康碼｜陳肇始：已提升粵港澳健康碼轉碼系統　通關落實即可使用

立法會今天（29日）召開會議，實政圓桌立法會議員田北辰提到，政府專家顧問建議規定從內地來港人士在來港前，須已完成接種疫苗，要求政府考慮有關建議。食衞局局長陳肇始回應指，對於低風險地區來港人士，一般無須施加必須接種疫苗作為入境要求。



田北辰炮轟政府拒聽專家意見，「你哋當啲專家係乜，啱聽就專家，唔啱聽就輸家？」陳肇始強調，政府一直與專家有緊密溝通，不構成「聽定唔聽專家意見」。陳肇始又指，政府已經提升粵港澳三地健康碼轉碼系統，三地通關安排落實後可立即投入服務。



+ 1

陳肇始：低風險地區來港人士毋須打針

陳肇始稱，本港一直採取嚴謹入境措施，阻止病毒從海外滲入社區，指本港已40天沒有本港不明源頭確診個案，已達至本地清零目標，本港將會繼續為通關製造有利條件，又指政務司司長李家超日前出席由港澳辦副主任黃柳權主持的疫情防控對接會議，就免檢疫有序過關作詳細交流，指內地專家認同香港抗疫的努力，肯定本港「清零」形勢，並就過關後的病毒風險作考慮，本港將繼續為過關製造有利條件，並爭取盡快舉行第二次對接會議。

田北辰批評，政府拒聆聽政府專家顧問建議，拒為內地來港人士施加接種疫苗的規定。陳肇始回應指，本港防疫抗疫工作一直都是從嚴和以科學為本，又指本港的外防輸入措施是全世界最嚴謹地區之一，又強調對於低風險地區來港人士，一般毋須施加必須接種疫苗作為入境要求。

陳肇始提到，資科辦已於去年11月完成開發香港健康碼系統，若粵港澳三地過關，港康碼便能啟用。（李澤彤攝）

陳沛然：點解管自己人以嚴，待非香港人就以寬？

陳沛然批評，非港人來港不一定要打針、可免費接受病毒檢測、毋須硬性使用「安心出行」，反觀港人無法外遊卻已有逾六成人接種疫苗，有不少市民更為工作要自費檢測，反問：「點解管自己人以嚴，待非香港人就以寬？」直言不明白政府防疫抗疫的方向。陳肇始強調政府方向是清楚的，又指任何人要接受強制檢測，費用也是由政府負責，惟「市民因自己嘅理由、去自己嘅地方檢測都係要收費」。

陳肇始提到，資科辦已於去年11月完成開發香港健康碼系統，一直與廣東省、澳門健康碼技術團隊合作，提升轉碼系統功能，將疫苗接種紀錄加入轉碼功能內，為支持逐步恢復三地居民往來做好技術準備，便利三地居民日後可以利用健康碼轉碼方式，一併提交所需的入境健康申報資料，相關系統會在三地通關安排落實後投入服務。

行會成員、經民聯林健鋒指，目前「萬事俱備，只欠通關」，坦言不明白為何要三地通關才把港康碼「拎出嚟」，擔心屆時臨渴掘井或「搞出大頭佛」，反問「局長都唔會肚餓先買餸煮飯食啦？」