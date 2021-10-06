施政報告︱工聯會促23條立法定時間表　新社聯支持發展新界

工聯會立法會議員麥美娟、郭偉强、陸頌雄及九龍東總幹事鄧家彪，今早（6日）到政府總部東翼前地前請願。麥美娟期望《施政報告》可解決數方面的問題，包括盡快就《基本法》23條立法及提出立法時間表，要求政府設立失業援助金解決基層貧窮問題。
麥美娟指，據傳媒報道，政府將推出大型規劃計劃，希望計劃能為基層提供就業機會，令他們「都有一份」，達致共同富裕。
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郭偉强要求盡快就23條立法，又指要就禁止發放假資訊立法，杜絕網上煽動行為。鄧家彪希望大型規劃計劃可解決房屋問題、產業發展及協助本港融入國家發展大局。
新社聯促發展新界加速配套
新社聯會長、立法會議員梁志祥表示，支持政府加強發展新界土地，加速配套規劃及解決住屋問題，指新界北有大量土地有望成為未來本港主要的土地供應來源。
活躍於社運的「王婆婆」早上亦在公民廣場外請願，她高舉港英旗，並高呼「不要大灣區，不要衰埋一堆堆」等口號，未有被警方拘捕。
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