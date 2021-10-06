施政報告｜林鄭提議親身為公社科老師上課　講解特首憲制地位

行政長官林鄭月娥今早（6日）發表本屆政府任內最後一份施政報告，主題集中「新局面、新機遇」，重點融入國家發展大局、土地房屋問題，以及爭取與內地通關。

教育方面，林鄭月娥稱，公民與社會發展科中四級起推行，三大主題之一包括「一國兩制下的香港」，她形容是好開始，她透露，為令公社科老師「更好掌握」行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，已向教育局提議，由她「親自為有興趣老師上一堂課。」



林鄭月娥今日到立法會，宣讀本屆政府任內最後一份施政報告。（羅君豪攝）

為了讓教授公民與社會發展科的老師更好掌握行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，我已向教育局局長提議由我現身說法，為有興趣的老師親自上一堂課。 行政長官林鄭月娥

林鄭上任時撥出50億元教育新資源，踏入本屆政府任內最後一份施政報告，她說，為培育人才和推動創科，分別增加教育經常開支超過130億元和投資創科逾1,300億元。

2019政府擬修訂《逃犯條例》惹爭議，逾百萬港人上街，觸發反修例風波，她形容「兩年前同一場合被反中亂港的議員干擾破壞，癱瘓立法會，甚至企圖顛覆政權」，今天能安然站在立法會議事廳發表施政報告是「得來不易」，認為在《香港國安法》和「愛國者治港」的保駕護航下，香港特區已回到「一國兩制」的正確軌道，管治秩序已恢復正常。

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加強學校國安教育

教育方面，她形容有「反中亂港勢力」以選舉進入特區政治體制，通過教育和媒體「迷惑及煽動青少年」，以「違法暴力行為損害香港穩定及通過勾結外部勢力危害國家安全」，故已加強防範恐怖活動及對學校的國安事宜，教育局長亦已要求學校擬訂及盡快落實國安教育。

擬親身為公社科老師上課

公民與社會發展科中四級起推行，取代原有高中通識科，公社科三大主題之一包括「一國兩制下的香港」。林鄭稱，9月中曾到中學觀課，形容是好開始。她又說，為令公社科老師「更好掌握」行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權，她已向教育局提議，由她現身說法，「親自為有興趣老師上一堂課。」

課外活動方面，她稱保安局長領導下，六支紀律部隊和兩支輔助部隊致力加強培育青少年正向思維和守法意識的工作，懲教署會推「並肩同行」計劃和設立「正向實踐坊」，協助在囚青少年。