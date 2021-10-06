施政報告︱內地經貿辦研改名反映功能　與湖北建新合作機制

「十四五」規劃提出支持本港與內地經貿及創科合作，《施政報告》提到，研究把內地的5個辦事處重新命名，以反映它們的廣泛職能。政府消息人士指，當局對重新命名態度開放，會檢視各辦事處的功能及人手編配。至於今年取消運作的台灣經濟、貿易及文化辦事處，政府消息指目前未有打算重啟，但強調當局在援助當地港人上仍有與台方溝通，沒有遇到困難。

港府目前已與泛珠三角、北京、上海、福建及四川建立合作機制，《施政報告》指政府正着力與湖北省成立「鄂港高層合作新機制」。政府消息指，選址湖北是為了補充港府在國家中部區域未有合作的需要，又指當地屬華中地區最多港人居住的地方。消息人士強調，兩地政府已經同意合作，希望未來數月內可以召開碰頭會。



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促進大灣區外籍人才及港青流動

就重新命名方面，政府消息人士透露，政府有見內地經貿辦與海外經貿辦的功能上歷年來漸生分別，內地辦事處既有入境處人員駐守援助港人，也有文化交流等人員，故研究重新審視相關命名，以反映辦事處實際功能。

施政報告提出促進大灣區內人才流動，特首林鄭月娥表示繼自己提出具體建議後，中央部委已表明會積極考慮促進粵港兩地人才流動，特別是便利居港外籍人士前往大灣區的內地城市作商務、科研、交流訪問等，並同意本年底與港府作工作會商。政府消息人士指，目前正與各方持份者諮詢意見，惟目前未有定案。

「十四五」規劃提出，須「便利港澳青年到大灣區內地城市就學就業創業，打造粵港澳青少年交流精品品牌」。政府消息人士透露，這項工作具體而言就是推出交流計劃等合作，但目前礙於疫情，未能推展。

10月6日，特首林鄭月娥到立法會宣讀施政報告，她進入會議廳時，議員站立。（李澤彤攝）

立法會選舉研內地港人投票安排

另外，12月即將舉行改制後首場立法會選舉，《施政報告》附篇提出為居於內地港人因疫情未能回港的選民作特別投票安排。政府消息人士指，有關資訊將於本月的立法會政制事務委員會上交代，強調需要考慮如何在本港司法管轄區外，確保投票的過程公平、公開及公平。

立法會早前已通過《國歌條例》及《國旗及國徽（修訂）條例》，施政報告表示，之後將對《區旗和區徽條例》作相應修訂。政府消息人士指，當局期望在下個立法會度提交草案。