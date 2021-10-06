施政報告2021｜提跨任期措施　林鄭否認為連任：淨返10日都會爭取

特首林鄭月娥今日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，提出多項長遠發展政策，包括發展「北部都會區」、興建多條跨境鐵路等。林鄭月娥下午舉行記者會，否認提出多項長遠政策與爭取連任有關，希望大家不要與其建議與連任掛勾，強調自己喜歡不停做事，「我唔會理我淨返10日、8日、5日，我都會為香港爭取。」



被問到會否爭取連任，林鄭月娥表示不會回應，認為自上任以來，她達至重建和諧社會的目標，強調與社會同行、以民為本施政是她的宗旨。



林鄭：任何大型建設不可能5年內完成 常提跨任期建議

《信報》記者問及，今次《施政報告》有不少跨任期建議，有人形容如「連任政綱」，林鄭月娥有沒有信心下屆政府會完成相關建議。林鄭月娥回應指，任何大型建設不可能在5年任期內完成，「一係提出，希望繼續做落去，一係就唔提出，就唔做，如果好多人不想做事，香港咪就係咁囉，裹足不前，不斷畀人哋追趕上嚟」。至於下屆政府是否推行有關政策，她稱視乎市民的支持度、政府魄力。

林鄭月娥指，自己經常提出跨任期建議，例如在她離任發展局局長前8個月，提出「起動九龍東」的計劃，更指當時《信報》社評稱讚計劃具創意、大刀闊斧，她特意留下了該篇文章，至今觀塘有不少金融公司落戶，成為第二個核心商業區，正是靠跨任期、有魄力的工作成果。

她又提到自己辭任政務司司長前一個月，提出興建西九故宮博物館，呼籲大家不要與她提出的政策與連任掛勾，「如果要掛勾就同我林鄭月娥掛勾，我好鍾意不停做事，我唔會理我淨返10日、8日、5日，我都會為香港爭取。」

會否爭取連任？林鄭：不回應

被問到如何評價自己任內表現及會否爭取連任，林鄭月娥指不會回應有關問題。至於丈夫林兆波有否勸她不要連任，林鄭月娥同樣表示不回應。

林鄭月娥2017年的競選政綱提到要重建和諧社會，恢復市民大眾對政府的信任，政府施政亦必須更貼近民心。有記者問到林鄭月娥目前離這目標越遠還是越近，林鄭稱自上任以來，她努力重建和諧社會，「事實上我唔係無做到，係咪?」

她又指，反修例風波前大部分政黨願意與她磋商，《施政報告》致謝議案獲通過，但其後很多政治團體變成反中亂港勢力，令香港出現前所未有的挑戰，甚至出現危害國家安全風險，強調與社會同行、以民為本施政仍是她的宗旨。

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