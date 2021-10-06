施政報告 ‧ 北都會︱李家超讚規劃具內涵　陳智思：發展有新方向

特首林鄭月娥今天（6日）公布任內最後一份《施政報告》，政務司司長李家超指，是次《施政報告》既重視民生，亦有專章提及國家安全，而新界北發展策略將與維港都會區互相輝映，形容發展策略具充分內涵、前瞻性和創新性。

行政會議召集人陳智思指，一眾行會成員樂意在本屆政府餘下時間，盡量配合政府落實政策。被問到林鄭應否爭取連任以落實《施政報告》措施，陳智思指，《施政報告》部分課題超出本屆任期，認為任何人出任下屆特首，也須處理相關方向。



李家超將統籌回歸25周年活動

李家超稱，《施政報告》指出本港維護國安方面的職責和工作，包括在二十三條立法和網絡安全的相關法律制定，同時提出北部都會區發展策略，形容是有充分內涵、前瞻性和創新性，指北部都會區將是多元的都會區，提供居住、商業活動、創新科技空間。他又指發展策略會落實多元的保育構思，形容北部都會區將會與維港都偷區互相輝映，令香港發展進入新格局、帶到另一層次，鞏固香港固有優勢。

李家超又指，《施政報告》在架構重組、高官聘任的建議上，打破了舊有限制，形容是制度創新，強調他全力支持行政長官施政，爭取本港有序通關，並統籌本港回歸25周年的一系列慶祝活動。

+ 13

陳茂波：資源上會盡量配合

財政司司長陳茂波形容，《施政報告》為本港帶來新氣象，引領香港進入新發展階段，他表示資源上將盡量配合新措施，又指在多變的環球政治經濟格局，及新冠疫情對全球經濟復蘇造成的不穩定性。政府將恪守審慎理財、應使得使的原則，保持財政實力，確保金融市場穩定，應付已知和未知的情況。

陳智思表示，特首任內四份《施政報告》提出的政策和措施，已96%是已完成或正在進行，又提到林鄭提出北部都會區發展概念，形容是為香港賦予新發展方向，讓香港有更多空間發展，又指架構重組建議仍有不少地方須留待下屆討論。

林兆波未回應林鄭連任提問

林鄭月娥丈夫林兆波在離開時，被問到會否支持太太連任、對太太發表感言時流淚有何感受，他未有回應並匆匆離開。