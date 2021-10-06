施政報告2021︱改組政府架構三大贏家　商經局邱騰華遭大削權？

特首林鄭月娥今日（6日）公布任內最後一份《施政報告》，提出政府架構重組建議。除可能增設副司長主理新界北發展外，政策局亦有不少改組建議，包括增設文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局等。重組方案未有定案，林鄭亦強調只是「拋磚引玉」，不過既然林鄭有以上初步建議，顯示政府心中已有一定腹稿。

本文按照林鄭月娥建議，以現屆政府班底為例，分析究竟哪個局會成為贏家和輸家。其中現時由邱騰華主理的商務及經濟發展局，或會面臨「大削權」？



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新副司長將領導「北部都會區」、「明日大嶼」發展

林鄭月娥在《施政報告》提到，要有效落實建設北部都會區，特區政府須提升高層督導，強化跨局跨部門協作，制訂成效指標方便監察，並與深圳市政府緊密聯繫，共同推進相關項目，「其中一個可能性是下一屆政府設立副司長職位，負責領導包括『北部都會區』、『明日大嶼願景』等大型區域發展」。

至於政策局方面，林鄭提出5個初步建議：

一、設立文化體育及旅遊局，將目前分散於民政事務局的文化事務和商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來，推進香港發展成為中外文化藝術交流中心；

二、分拆運輸及房屋局，讓這兩大政策範疇可獲得更專注的高層領導，特別是令新設的運輸局可專注處理與民生息息相關的運輸基建、公共交通服務和交通管理事宜，同時更促進物流業發展，並鞏固及提升香港國際航運中心和國際航空樞紐地位；

三、研究分拆後的房屋局和負責土地發展和工務的發展局有否理順的空間，以加快房屋用地供應；

四、擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，並凸顯由創科推動本港再工業化的發展；

五、重組民政事務局為青年及地區事務局，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，及為促進及支持青年發展提供一站式平台。

▼10.6特首林鄭月娥宣讀施政報告2021▼



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贏家1號：新設的副司長

《施政報告》雖無明確提及這位「新副司長」隸屬哪位司長，但政界普遍預期隸屬政務司的機會較大。眾所周知，現任政務司司長李家超出身警政系統，武官色彩較濃厚，專長為治安、國家安全等範疇，民生政策和具體規劃細節未必是其最擅長之處。因此，這位領導跨部門規劃工作的副司長，未來將很可能「獨當一面」，處理兩個大型發展項目，幫輕李家超的工作。當中，新界北是香港未來發展「北創科」、融入國家發展大局的關鍵地點，這位副司長可謂任重道遠。

當然，目前仍未有風聲流出，這位副司長人選為何。不過既要協調跨部門工作，又要統籌一個如此大型、關係到香港未來數十年發展的大計劃，既要有一定「江湖地位」，又要熟悉土地和城市規劃，相信人選也不多。

贏家2號：創科局

林鄭建議，擴大創新及科技局為創新科技及工業局，改變香港「工業式微」的觀感，並凸顯由創科推動本港再工業化的發展。按此邏輯推論，工業貿易署，至起碼當中的工業範疇，日後可能撥歸創科局之下，創科局兼管的範圍有所增加。

《施政報告》提出銳意建立更完整的創科生態圈，令「再工業化」植根香港，並與深圳以至大灣區的創科發展相輔相成，使創科成為香港新經濟動力，成就《十四五規劃綱要》下的國際創新科技中心。

報告亦有大量關於創科的新發展計劃，如科技園擴建；建議考慮在與深圳前海一灣之隔的地方建立規模媲美數碼港的地標性創科設施；林鄭甚至明言，新田科技園旨在「打造香港矽谷」。在這背景下，創科局等同未來香港經濟發展新引擎的「第一把手」。

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贏家3號：新的「民政局」

林鄭又建議設立「文化體育及旅遊局」，將目前分散於民政事務局的文化事務、商務及經濟發展局的創意產業和旅遊統整起來；重組民政事務局為「青年及地區事務局」，加強以地區為本的方法解決市民日常關心的地區問題，及為促進及支持青年發展提供一站式平台。

驟眼看，民政事務局於改組後職能表面上減少了，但實際上，民政局以往要兼管的範疇就相當多，轄下的包括民政事務總署、政府新聞處、康樂及文化事務署、香港藝術發展局、香港區議會、物業管理業監管局、消費者委員會、博彩及獎券事務委員會、公民教育委員會等。

日後新政策局將可專注處理地區行政、青年發展等政治敏感的工作，政治角色上將會更加吃重。有關這一點，近日「成功整治」民主派主導的區議會，以及區議員宣誓的民政事務局局長徐英偉，相信深有體會。

亦正如林鄭在記者會中提到，民政局負責鄉事、宗教、少數族裔，基本上是代表政府與市民接觸，實際上工作也多而重要。其中，政府希望發展祖堂地，理順新界北發展，民政局將需要代表和鄉事派接觸，因此角色也非常重要。

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潛在輸家：商經局

根據政府網站介紹，商務及經濟發展局，職能為「提升香港作為卓越國際貿易及商業中心的地位，透過轄下工商及旅遊科和通訊及創意產業科制訂和協調各項經濟、商業及產業政策」。商經局其中一個重要工作是推動旅遊業，包括兩大主題樂園、之前推動的「旅遊氣泡」等。

根據林鄭新建議，創意產業、旅遊範疇將會撥歸文化體育及旅遊局，意味商經局不再負責旅遊相關工作；現時隸屬商經局的香港電台，日後將「積極參與推廣《憲法》和《基本法》的工作」，涉及意識形態，有機會撥歸文化局；工業貿易署如上所述，又將撥歸創科局。如政府架構一改，商務及經濟發展局職權可能大減。