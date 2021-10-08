徐英偉：參考外國研規管假新聞　對區議員追薪風聲一律拒評

政府上月起陸續安排區議員宣誓，其中港島、九龍及新界東已完成宣誓，至今共33名區議員被裁定宣誓無效，須即時離任。

民政事務局局長徐英偉今（9日）出席記者會，被問及DQ區議員的理據和準則，以及追討被DQ區議員薪津傳聞是否假新聞時，他回應指區議員是否通過宣誓要考慮《基本法》第104條的正、負面清單，其中負面清單包括作危害國家安全的行為、宣揚及支持港獨、尋求外國組織干預香港事務等。

徐英偉強調，在回覆議員的信件已有交代，又指若有任何違法行為，有需要會將個案交由執法部門跟進。



《施政報告》提出，研究和探討應否修訂或制訂法例，處理在社交媒體散播「假新聞」和仇恨言論，以及侮辱公職人員的問題。

新一份《施政報告》提出，將研究和探討應否修例或立法，處理在社交媒體散播「假新聞」和仇恨言論，以及侮辱公職人員的問題。徐英偉表示，若有虛假信息，或會影響防疫、金融及國家安全等，故局方會研究海外其他處理假新聞的經驗和處理方法，再檢視如何在適合香港的情況下保障安全。

徐英偉又指體育方面，香港在奧運會及全運會取得亮眼成績，未來體育事業將向專業化和產業化方向發展。他提及早前推出的「退役運動員轉型計劃」，本年度已有逾70名退役運動員參加，目標在5年內增加更多參與計劃的退役運動員。

至於地區事務，施政報告提出研究降低新界祖堂地出售門檻，為發展「開綠燈」。徐英偉指當中不少具發展潛力，將聯同發展局和其他部門，在尊重祖堂傳統和保障祖堂成員權益下處理祖堂的問題，目標一年內完成檢討並制訂具體修訂建議。