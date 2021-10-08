民研：民主派參選意見分歧　支持者傾向反對參選　料大部份會被DQ

香港民意研究所發表民意調查結果，顯示民主派參與12月舉行的立法會選舉意見旗鼓相當，有37%受訪者表示支持，亦有38%受訪者表示反對。



民主派支持者有53%反對參選 25%支持

調查在10月4日至7日舉行，成功訪問了6,071名12歲以上香港居民。民主派支持者之中，只有15%人好支持民主派參選，幾支持有11%，兩者相加即約有25%人支持參選。而有40%民主派支持者好反對參選，13%表示幾反對，合共約53%人反對參選。

非民主派支持者則有43%支持參選，30%反對。整體來說支持參選的有37%，反對的有38%。

政府押後原定2020年9月舉行的立法會選舉，並於2021年12月舉行。（資料圖片）

45%受訪者料大部份DQ 17%人料全數DQ

被問到如果民主派人士參選，受訪者認為有多少人會通過資格審查，不足1%民主派支持者認為全部能通過，3%認為大部份能通過，49%認為大部份不能通過，30%認為全部不能通過。

結合非民主派支持者的意見，整體而言亦少於1%人認為民主派參選人能全部通過資格審查，10%人認為大部份人能通過，45%認為大部份不能通過，17%人認為全部不能通過。