九龍區10泛民區議員被DQ　即時離任　包括涂謹申、梁翊婷、劉偉聰

九龍城區議員上周五（24日）宣誓，有10名區議員未獲確認，被要求提供額外資料再決定。政府今日（29日）公布，10人全被裁定宣誓無效，須即時離任，包括擔任區議員30年的涂謹申、民主黨副主席梁翊婷、九龍城區議員任國棟、郭天立等，捲入民主派初選案的深水埗區議員劉偉聰亦遭DQ。



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無效宣誓名單



油尖旺區議會：胡穗珊、涂謹申、曾自鳴、朱江瑋

深水埗區議會：劉偉聰

九龍城區議會：曾健超、郭天立、任國棟

黃大仙區議會：莫灝哲

觀塘區議會：梁翊婷



DQ信未列出具體行為

政府表示，經考慮有關區議員的書面回覆及所有相關資料後，監誓人根據《解釋》所訂下的原則及相關的法律規定，確定10人宣誓為無效宣誓，強調宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言，宣誓人若作出虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。

據一名被DQ區議員收到的信件，民政事務局局長徐英偉信中指出，根據《釋義及通則條例》（第 1 章）第 3AA(3)條規定，任何人當作出或意圖作出以下任何行為時，便不屬擁護《基本法》及特區，包括作出損害或有傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序的行為、作出損害或有傾向損害香港特別行政區的整體利益的行為、尋求外國政府或組織干預香港特別行政區的事務，以及宣揚或支持「港獨」主張。

徐英偉在信中指，基於他向該區議員發出的信件中所提供的資料、及該區議員所提交的申述，以及相關法律規定，並不信納該區議員符合「擁護《基本法》」及「效忠中華人民共和國香港特別行政區」的法定要求和條件，故確定其宣誓無效，但信中未有列舉具體例子。

9月24日，九龍區議員宣誓。（政府新聞處）

梁翊婷：1年9個月區議員生涯與有榮焉 憾未解決觀塘塞車

梁翊婷其後在facebook表示，難得有一年九個月的時間成為觀塘區議員，陪伴舊區重建發展，為老街坊解決生活難題，「已與有榮焉」。她直言，「其實聚散有時，又不需要離愁別緒。」梁說，較遺憾的是未有足夠時間改善觀塘塞車問題。

梁翊婷又指，頂着各種壓力走到這一步，盡區議員責任宣誓，「欣然面對DQ，搏盡無悔」，強調往後會試用其他方式，繼續為居民解決民生問題，「有問題便解決，有空間便爭取，有道理便據理力爭，實是求是，我喜歡這風格。」

她提及，過去一段時間的風風雨雨，只是一場小風波，「一笑置之就好」，又指往後的路仍然要有人繼續走，籲有心人千萬別輕言放棄。

曾自鳴亦在facebook表示抱歉，「辜負了大家，請容讓我沉澱一下。」

民主黨「參選派」大部分被DQ

連同首批宣誓的港島區區議員，民主黨「參選派」幾乎全被DQ，包括觀塘梁翊婷、東區蘇逸恒、油尖旺曾自鳴等。