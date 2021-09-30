民主黨參選門檻「減辣」　「主選派」被DQ牽變局？

民主黨上周日（26日）召開會員大會，會上無表決是否派員參選立法會，決定由黨內中委會制訂甄選機制，讓有意參選者報名。中委會昨晚（29日）開會商討機制，民主黨主席羅健熙在會後表示，經討論後決定，有意參選的會員須獲其選區支部20人提名，以及其他支部各5名會員的聯合提名。

據悉，會上曾討論數個方案，有中委形容這個提名門檻為「中間落墨」方案，比早前深水埗區議員袁海文提出須獲5區支部各10人提名的門檻低。民主黨元老李華明接受《香港01》查詢時表示，現時提名門檻仍屬「高難度」，對有意參選者來說是困難，又稱若與原修訂的方案比較，可謂「少修少補」。



民主黨主席羅健熙在會後表示，經討論後決定，有意參選的會員須獲其選區支部20人提名，以及其他支部各5名會員的聯合提名。（資料圖片/余俊亮攝）

民主黨中委會昨日晚上約7時舉行，據了解，副主席梁翊婷、中委蘇逸恒、曾自鳴等沒有出席。有中委透露，會上曾討論過比現時「更辣」的方案，亦有較「溫和」的方案，如各支部只需數個提名即可，最終決定採取「中庸之道」，即有意參選的會員須獲其選區支部20人提名，以及其他支部各5名會員的聯合提名。

有中委形容為「中間落墨」方案

對於有意參選者需獲選區支部20人提名，該人認為不算是高門檻。該中委又指，修訂提名門檻並非要阻止任何人參選，而是認為要讓有意參選者能說服其他人。該人直言，若有意參選者未能取得足夠提名，亦意味他們難以通過會員大會。

另有民主黨中人分析指，修訂參選提名門檻，可減省通過程序的時間。該人指，過往有意參選者，需要獲選區支部1個提名加9個和議，其後要經過支部會員大會表決，若通過就到中委會尋求推薦，最終交到會員大會決定。該人強調，修訂門檻後，有意參選者取得足夠提名後，就可以直接上中委會，再交到會員大會處理。

民主黨元老李華明接受《香港01》查詢時表示，現時提名門檻仍屬「高難度」，對有意參選者來說屬困難。（資料圖片／梁鵬威攝）

李華明指門檻「高難度」：我都唔識咁多其他支部嘅人

早前表明支持民主黨參選的李華明接受查詢時稱，現時的提名門檻仍較過往的辣。他稱以往只需在所屬支部獲1個提名、9個和議即可，現在卻需要在五區取提名，強調現時距離提名時間短，對有意參選者來說是困難，「我都唔會識咁多其他支部嘅人」。李華明又形容，袁海文早日提出的方案為「極高難度」，現在為「高難度」，與前者比較可謂「少修少補」。

五名民主黨區議員被DQ



主選派被DQ 有黨員稱「仲點樣去選」

民主黨修訂參選提名門檻的同時，外界亦關注被視「主選派」的觀塘區議員梁翊婷、油尖旺區議員曾自鳴等晚上遭政府DQ。有黨員認為，主選派被DQ的消息會影響民主黨參選與否的決定，又直言現時「人都DQ晒，仲點樣去選」。另亦有民主黨中人表示，經過周日會員大會後，認為不排除會有參選派以外的人有意參選，仍有待觀望。

李華明亦指，政府DQ不少區議員，包括有意參選者，暫未知會否仍有黨員有意參選。他又稱，對政府DQ民主派和民主黨的區議員感失望，強調現時初選47人案仍未有判決，政府不應將辦初選票站作為被DQ的理據。被問到DQ一事是否反映中央不希望民主派參選，李華明直言，從「狄志遠抽籤先做到（社福界）選委」一事，可思考中央是否不想搞清一色。