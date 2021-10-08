區議員宣誓｜新界西17名區議員宣誓未批瀕臨DQ　包括鄺俊宇

新界西包括荃灣、屯門、元朗、葵青及離島區的區議員今早（8日）宣誓，政府傍晚發新聞稿，指其中17名區議員宣誓有效性存有疑問，需要提供額外資料，包括涉及初選案的民主黨元朗區議員鄺俊宇。



51人宣誓有效 4月沒有出席須即時離任

今次合共68名區議員參與宣誓，有51人「過關」，17人宣誓存有疑問。屯門潘智鍵及王德源，元朗李頌慈及葵青郭子健則因缺席宣誓，被視為拒絕或忽略作出誓言，必須即時離任。

張秀賢楊家安未能出席宣誓 監誓人正作出處理

另外，兩名元朗區議員張秀賢及楊家安，分別向監誓人提出未能出席宣誓儀式的理由，監誓人現正就兩人的個案作出處理。張秀賢今日在社交網站透露，由於要進行手術，已申請延後宣誓，並向當局呈上醫療紀錄和證明。至於建制派楊家安上月底已在一宗選舉呈請中，被高院頒令非妥為當選，未知有否提出上訴。

另外，因支聯會拒交資料案而被還柙的葵青區議員梁錦威，監誓人認為現時安排宣誓並非合理地切實可行，若梁情況有變、而屆時他仍擔任區議員，政府會另作安排。

元朗伍軒宏在Facebook表示會盡力解釋，若不能服務居民則十分抱歉。黎國泳則表示「結局預咗啦」，他說收到電郵指他「踩到三條紅線」需要解釋。

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宣誓有效名單：



荃灣區議會

1. 邱錦平、2. 陳崇業、3. 陸靈中、4. 劉卓裕、5. 葛兆源、6. 文裕明、7. 黃家華、8. 陳琬琛

屯門區議會

1. 劉業強、2. 林頌鎧、3. 江鳳儀、4. 黃丹晴、5. 陳有海、6. 黃虹銘、7. 甄紹南、8. 周啟廉、9. 梁灝文、10. 蘇嘉雯、11. 賴嘉汶

元朗區議會

1. 文美桂、2. 程振明、3. 鄧志強、4. 鄧賀年、5. 鄧瑞民、6. 鄧勵東、7. 沈豪傑、8. 鄧家良、9. 文富穩、10. 鄧鎔耀、11. 黎永添

葵青區議會

1. 陳志榮、2. 梁志成、3. 郭芙蓉、4. 劉貴梅、5. 林紹輝、6. 徐曉杰、7. 梁嘉銘、8. 盧婉婷

離島區議會

1. 何紹基、2. 何進輝、3. 周玉堂、4. 翁志明、5. 陳連偉、6. 黃文漢、7. 黃秋萍、8. 黃漢權、9. 余漢坤、10. 郭平、11. 方龍飛、12. 曾秀好、13. 劉舜婷

被指宣誓有效性存有疑問名單：



荃灣區議會

1. 林錫添、2. 李洪波

屯門區議會

1. 曾錦榮、2. 張錦雄

元朗區議會

1. 黎國泳、2. 黃偉賢、3. 鄺俊宇、4. 張智陽、5. 伍軒宏、6. 陳美蓮、7. 黎寳華、8. 陳詩雅、9. 李煒鋒

葵青區議會

1. 唐皓文

2. 梁靜珊

離島區議會

1. 王進洋

2. 徐生雄