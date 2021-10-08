盧新寧：中聯辦落區將常態化　智庫是良政善治重要力量

中聯辦在10月6日舉辦集思會，主題為「探索良政善治之路」，邀請十多所香港智庫的專家學者參與。



中聯辦副主任盧新寧表示，中聯辦「落區」聆聽意見將常態化，而集思會亦是「落區」的重要一環，可聽取香港智庫界的意見。



中聯辦舉辦集思會，本港多間智庫的代表參與。（團結香港基金）

民主思路、香港新方向等參與

活動由中聯辦主辦，團結香港基金協辦，邀請了一國兩制研究中心、香港政策研究所、天大研究院、紫荊研究院、民主思路、香港新方向等組織參與。

會上各智庫代表討論了土地房屋政策、管治體系改革問題、提升香港文體藝術軟實力、智庫應發揮的角色等議題，多名與會人士均認同特區政府應大規模發展新界北土地，掌握本港土地主導權，並做好短、中、長期的土地鳥屋發展規劃。會上有人提出開發郊野公園邊陲地帶、擴大「明日大嶼願景」填海範圍、推動「港人組屋」計劃、進一步打通新界北和大灣區的交通網絡等建議。

中聯辦副主任盧新寧。（團結香港基金）

與會者倡設綜合策略規劃局

政府管治方面，有與會者提出設立「綜合策略規劃局」負責長期戰略研究，銜接中央規劃，統籌政府各局制定策略性規劃。亦有人建議參照歐洲經驗設立「未來中心」鼓勵社會各界參與政策討論，制訂具認受性的政策內容。

盧新寧指，樂見香港社會走出泛政治化漩渦、回歸理性，進入歷史新階段，即使前方仍有很多問題待解決，但相信在中央的支持，特區政府的努力，社會各界的推動下，各種難題將逐步迎刃而解。她亦勉勵香港的智庫、學者、社會組織與媒體要多為香港落實良政善治出力，又表示智庫是香港軟實力的重要組成部分，也是良政善治的重要力量，認為現在是智庫發展的黃金時代。