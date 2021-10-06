施政報告前夕　中聯辦總結落區行程：將向港府轉告民生訴求

中聯辦官員自國慶前夕起，啟動「落區聆聽、同心同行」系列活動，主任駱惠寧連同6名副主任及秘書長，所有主要官員連日走訪多區，了解市民生活。

中聯辦昨晚（5日）發稿總結是次行動，表示聆聽了很多市民生活的困苦之處，有官員感同身受，表明將通過有關方面「及時轉告」。



總結探訪基層 副主任：中央關心港府設法

稿件以不同基層個案貫穿，當中提到53歲的林女士丈夫病故，子女移居內地，自己獨自住在不足15平米的劏房內，公屋輪候9年。副主任陳冬一邊傾聽，一邊安慰鼓勵指：「再困難的問題也會有解決辦法，要相信還是有很多人關心你。」他引述中聯辦主任駱惠寧指，香港同胞的煩心事，始終牽動著中央的心。

獲副主任尹宗華探望的75歲退休人士劉先生、現居過渡性房屋：「雖然一次走訪不能解決所有問題，但可以了解基層困難，聽到真實聲音，在舉國歡度國慶的日子裡，不能忘了香港基層市民。」尹宗華表示不要擔心，有中央關心他們，特區政府也在想辦法，大家一起努力，日子一定會逐步好起來。

「公屋供應不足，是香港民生之痛」

秘書長王松苗探訪公屋戶熊女士。熊女士指住了10年劏房，輪候了18年才等到現時的公屋單位：「兒子15歲了，女兒也9歲了，孩子大了，一家人擠在28平方米，總是不方便。」她又指，現時家裡主要由丈夫在家具公司打工，公屋租金也很便宜，日子過得去，只是覺得委屈孩子們，更擔心公屋周邊校區較差，下一代只能繼續住公屋。

王松苗聽後隨即表示感同身受，隨著孩子年齡的增大，調整公屋面積的訴求合情合理。他表示，這些年不僅特區政府和社會各界在努力，中央政府也特別關心，陸續出台了系列惠民政策，相信只要始終堅持「以人民為中心」的執政理念，各方打攜手努力，就能讓香港市民不斷增強獲得感、幸福感。

中聯辦形容：「公屋供應不足，已是香港民生之痛。本屆特區政府承諾建9.65萬個單位，但輪候公屋的平均時間仍連創新高，達5.7年之久。」

盧新寧嘆讓孩子居劏房「太對不起他們」

副主任盧新寧，到九龍土瓜灣探望40歲的全職太太蘇女士，其丈夫做裝修散工，是家庭的經濟支柱，受疫情影響，有時候一個月只有幾天可以開工。現時蘇女士一家租住不到20平方米的劏房，蘇女士夫婦和一對兒女同住。同一個單位分隔出來的3間房，另外2戶還住著3個人，面積更小，廁所是沒有窗戶的「黑廁」，可以聞到樓下餐廳排上來的油煙。

蘇女士說，前段時間一家終於等到了公屋，目前公屋正在翻新，等入住通知。「我住了10年的劏房，輪候了18年才等到這個公屋。」蘇女士說，這還是在兒子、女兒出生後有加分，調整了申請面積、重新排序後才很不容易申請到的。

得知蘇女士家裡有2個小朋友，盧新寧特地給他們準備了兒童口罩和兒童讀本。在與蘇女士聊天時，她3歲的女兒一邊翻閱著新到手的兒童讀本，一邊拉著盧新寧的手。盧新寧輕輕摟住小朋友感嘆，「讓孩子們在這樣的環境下生活長大，實在太對不起他們了。希望在大家的共同努力下，香港能盡快徹底告別劏房。」

副主任何靖到香港仔華富邨，探望居民李先生。李先生一家五口擠在20多平米的空間內，居住空間狹小，生活諸多不便，對子女成長影響不小，迫切希望置換公屋。何靖安慰他指：「住房確實是市民最關切的問題，各方面都要想方設法解決這個難題。聽說政府己將華富邨列入重建計劃，當區居民有望改善居住環境。香港政治的穩定、社會的安定，將為特區政府做好經濟民生工作創造有利的條件。」

允轉告基層訴求爭取好結果

副主任譚鐵牛則到葵涌探望現年50歲的劉女士。劉是一名社團骨幹，丈夫受傷致殘後，成了家裡的頂樑柱，孩子又患有過度活躍症及輕度自閉，加之丈夫身體不佳，一家人常往醫院跑，公立醫院漫長的輪候時間令她苦不堪言。儘管生活艱難，劉女士仍主動參與社區事務，幫助更有需要的街坊，其現時仍外出兼職打工，賺錢幫補家用。

譚鐵牛對夫婦自強不息的精神表示讚賞，並仔細詢問劉女士生活還有哪些困難，有什麼需要中聯辦協調解決。劉女士指：「希望特區政府加大對弱勢群體幫扶力度，尤其要關注傷殘人士家庭，增加傷殘津貼及縮短等候問診時間。」譚鐵牛表示，相關訴求他會及時轉告，爭取有個好的結果：「中央十分關心香港的發展，關心廣大市民的生計，香港一定會愈來愈好，大家的生活也一定會愈來愈好。」

副主任羅永綱到東涌逸東邨公屋住戶梁女士。梁由於健康狀況不佳，每周都要去醫院檢查復診，她希望特區政府對獨居老人群體針對性改善現有政策，解決後顧之憂。

羅永綱聽後立即表示，梁女士反映的獨居老人問題，一定會通過有關方面及時轉告，同時囑咐地區工作人員要經常來看望、照顧梁女士。羅又指：「為您忙，為老百姓忙，是我們應該做的。相信通過中央與特區政府的共同努力，『一國兩制』之下的香港老百姓都能過上幸福生活。」