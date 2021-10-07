中聯辦落區︱施政報告後續發稿　副主任由港官陪同：多建溝通渠道

中聯辦昨晚（7日）起連發三稿，繼續講述「落區聆聽同心同行」系列活動，官員落區的行程。三名副主任羅永綱、譚鐵牛、何靖分別探訪大澳漁民、海水化淡廠地盤工友、基層勞工。其中譚鐵牛更戴起頭盔，即場向地盤工友學習扎鐵。



羅永綱訪大澳漁村

羅永綱10月3日走訪大澳漁村，深入村頭巷尾、民居商戶訪問民情，由於當時突降暴雨，隨處可見的積水和堆放在路旁的廢棄建築材料，羅永綱關注到房屋傾斜、牆壁開裂，叮囑這些房子年久失修，不太安全，要盡快拉上警戒線掛上警示牌，採取防護措施，以免倒塌時傷及行人。

有年老居民反映當地就醫不便，病情緊急時只能用直升機送到東區醫院就醫；有漁民反映漁業逐漸萎縮，難以維持生計，通往市區交通十分不便等。羅永綱表示，中央高度關注香港的民生問題，特區政府也很重視偏遠居民的生活生計。「大澳的事也是我們大家的事。只要我們共同努力，遵循人與自然和諧相處，合理利用獨特的自然風光、漁鄉風情和民俗文化，發展旅遊業一定會有很好的前景。」

譚鐵牛向工友學扎鐵

譚鐵牛則在10月5日，與發展局局長黃偉綸走訪將軍澳海水化淡廠地盤。他戴上頭盔走進工地，聽取項目承建方有關情況介紹。他讚揚中資企業主動發揚擔當精神、積極參與香港建設，希望繼續保質保量、安全有序加快推進重大民生項目，確保如期完工，早日造福香港市民，同時提醒確保工人施工安全。黃偉綸也表示，中資企業是特區政府可靠的伙伴，特區政府對央企有信心。

譚鐵牛與扎鐵工友談話，並請對方現場示範扎鐵，體驗扎鐵流程，檢視工友手套和頭盔的安全性、舒適性，叮囑他們要時刻注意安全。他其後到休息區，與工友圍坐一起，直接聽取前線工友遇到的困難和問題。

譚鐵牛指，特區政府可做長遠計劃，吸引更多年輕人從事建築業，並勉勵年輕工友不斷提升勞動技能，又大讚建築工人是香港「實實在在的建設者」。

何靖聆聽基層工友意見

何靖則於10月4日，連同勞工及福利局副局長何啟明、勞工處處長孫玉菡到香港海員工會會所，出席工聯會舉辦的「穩經濟促就業」工會代表座談會，聆聽逾20名工會代表和基層工友的心聲並進行交流，期間何靖不時針對個別問題詢問更多詳情。

何靖在總結發言時說民生無小事，就業更是每個打工仔、每個家庭都關心的大事，中央和特區政府也十分關心關注。中央制定香港國安法和完善選舉制度使香港撥亂反正，由亂及治，相信特區政府可以更好地集中精力解決經濟民生問題。他提到，參加座談會的特區政府官員對大家提出的一些具體問題即時給予積極回應，是一個好的開始，今後要建立更多溝通的交流渠道，形成長效機制。最後，何靖勉勵工聯會繼續積極為勞工基層謀福祉、爭權益，做好打工仔的「知心人」、「貼心人」。