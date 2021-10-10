通關︱本地現確診礙進度？林鄭：內地要求加密檢測　通關碼自願裝

一名機場貨運站48歲男性夜班工人，被發現L452R新冠肺炎變種病毒，屬Delta變種的可能性大，現列為源頭不明本地個案，本地清零51日後「斷纜」。特首林鄭月娥於上周施政報告前夕已提到，與內地盡快通關是頭等大事，政務司司長李家超亦率團上深圳與內地專家召開對接會議。本地再有確診個案，或為通關蒙上陰影。

林鄭月娥今日（10）於電視節目回應指，並沒有因這一個案影響通關的步伐，但透露內地專家已就此事提出意見，希望香港針對高暴露風險人士加密定期檢測工作，特區政府會研究具體實行方案，包括要加密至什麼程度。



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建議設熔斷機制 訂明確診個案數目

林鄭月娥提到，「無因為出現一個咁嘅個案而影響（商討通關）步伐」，但內地專家就此事回饋意見，特區政府近一兩天之內就會回應，總體而言內地專家的意見是「我哋（香港）嘅檢測可以再做得密一啲，尤其係一啲高暴露風險嘅人士。」她指，新增的個案患者是運送貨物工人，曾經登上貨機，而現時機場員工一周一檢，未有及時發現該名患者，而他最終走入社區並帶來風險。至於具體檢測頻密程度，會否如呼吸系統專科醫生梁子超般隔日一檢，林鄭無正面回應，但認為方向都是針對高暴風險人員加強檢測，相隔日子縮短，「如果有方案會話你知，呢個盡快要做，仲要睇受影響人數有幾多，檢測能力夠唔夠」。

她指，內地專家也明白到，香港對於高暴露風險人士會加強檢測，政策方向是一致的，但在兩制差異之下，內地實行的「小區封閉」式控疫，在香港不太可能做到，但港府亦會提出反建議，充分解釋有什麼替代方法可做，又認為現時針對單一個案，已有百多名密切接觸者以及約300名二代密切接觸者需要檢疫，已經管控十分嚴格。

健康碼只適用於通關

至於日後通關後如出現個案有否熔斷機制，會否像澳門般出現一些行政上的混亂，林鄭表示不完全了解澳門的做法，但以香港情況而言「最好係具體啲，講明幾個個案就會啟動，等大家有心理準備，唔會去到關口又話唔得。但至於要幾多（個案），呢個仲需要傾。」

被問到通關須用的健康碼，林鄭指基於中港制度分別，日後健康碼只能適用於通關，而且是自願安裝，沒有記名追蹤功能，又坦言現時「冇可能突然有」自動追蹤的技術，就算有市民也未必接受。她指，下一步需要了解內地如須通關，需要收集什麼資料，然後就向有意享用免檢疫安排的市民收集過去一段日子的行程、住址等資料，強調是自願提供。