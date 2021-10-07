通關時間表？林鄭指無法代中央答　料設配額商界優先

新一份《施政報告》出爐，特首林鄭月娥今早（7日）出席立法會答問會，除了北都會規劃受關注，不少議員追問「通關」進度。林鄭承認，無論有多少鴻圖大計，如果通關無望都屬枉然，經過與內地專家首次對接，香港正疏理中央提出的要求，稍後回應，再由內地安排第二會議。

對於議員追問通關時間表，林鄭指「依家無得講」，須視乎中央對香港防疫工作及通關風險等看法；但預料即使成事，也會設配額、分階段開放口岸，並有熔斷機制：「通關之後帶來風險，如果要暫停便暫停」。

她稱即使眼見澳門緊急封關出現亂局，自己的立場仍是「通咗先」。



民建聯黃定光發問時，指《施政報告》提出了願景，但疫情下恢復經濟是刻不容緩，要求政府交代通關時間表，以及遇到甚麼困難需要解決。民建聯陳克勤同樣指，《施政報告》美中不足就是未定出通關時間表，促林鄭清楚交代中央對港提出甚麼具體要求。

通關設熔斷機制 澳門亂「都通咗先」

林鄭回應難以逐一交代要求，自己也不記得，指「中央係提咗啲意見，李司長喺度研究緊」，自己立場則好明確，「為咗達致通關，中央提出乜嘢要求，我哋一定盡最大努力滿足，中央認為我哋有咩程序要改善，我哋一定盡最大程度去改善。」

她稱目標是令到中央有信心，而全政府都視之為頭等大事，強調中央很高層均已知悉香港的通關訴求。然而，時間上「無法代中央講幾時、幾日開俾香港進入」，林鄭續指，必須指出通關「係要一個比較長過程，逐步、有序、有配額，唔可能一嚟就開晒所有陸路口岸。」

黃定光追問通關後的配額分配安排，林鄭明言「答唔到」，強調須與中央再磋商，預料會為「最有需要人士」分發配額，包括商業人士、須恩恤的人士等。