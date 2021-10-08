通關碼｜薛永恒：未來考慮逐步推行　先為欲通關市民升級安心出行

新一份《施政報告》中將控制疫情及恢復跨境人員往來列為「頭等大事」，其中健康碼成一大重點。創新及科技局局長薛永恒今日（8日）出席電台節目時表示，現時安心出行錄得500萬人次下載，但並非所有市民都急切通關，未來或會考慮逐步推行，先為有意到訪內地的市民升級「安心出行」。



創新及科技局局長薛永恒今日（8日）出席電台節目時表示，現時香港於內地的防疫工作上有差異，港府一直不斷審視相關工作，收窄有關差異，在聯防聯控目標上提升防疫水平；當局正全面檢視健康碼工作，例如考慮採用實名制等，未來會繼續與內地防疫專家商討。

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未來或會先為通關市民升級「安心出行」

被問到健康碼會否與「安心出行」應用程式合拼，及會否將資料上傳至政府和內地系統，薛永恒指，當局在技術上有不同考慮，同時需要考慮做法是否有需要。他續指，現時「安心出行」錄得500萬人次下載，但並非所有市民都急切通關，未來或會考慮逐步推行，先為有意到訪內地的市民升級「安心出行」，「需要通關嘅市民可以方便佢哋，將出行記錄比防疫專家檢視，有冇去過高危地方」；但強調亦會尊重無需要到內地的市民：「唔洗通關唔想咁快改安心出行」。他續言，未來會持開放的態度審視現有的防疫應用程式，亦會聚焦研發健康碼。