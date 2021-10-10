譚耀宗：未清楚《反制裁法》會否在港實施　冀現屆政府任內推23條

全國人大常委會今年8月未表決把《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，全國人大常委譚耀宗今（10日）表示，《反外國制裁法》已經是國家的其中一項法律，但他暫未收到人大常委會本月議程，「未清楚會唔會引伸嚟香港，或者擺落去附件三進行本地立法工作。」

譚耀宗強調，中央政府會小心謹慎研究本地立法事宜，至於何時討論則交由人大委員長會議決定。他又指，若涉及外交事項，中央政府有權執行，亦可要求港府落實。



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譚耀宗：在下屆立法會會期內完成23條立法合理

譚耀宗早前提及，《基本法》23條立法工作可在明年上半年完成，但特首林鄭月娥之後指現屆政府任內難以完成，又不點名指提出明年上半年完成立法的說法不切實際。

譚耀宗指，希望現屆政府能在任內推行23條立法，指政府可能有不少法例要處理，或有前後次序，但他就《基本法》23條立法屬憲制責任，希望在《港區國安法》實施後，23條立法工作亦能早日完成。他認為，在立法會下屆會期內完成立法工作合理。

基本法委員會副主任譚惠珠則指，《基本法》23條立法屬憲制責任，應以《港區國安法》作為指南，並在檢討香港法例後提出。（李澤彤攝）

譚惠珠：23條立法工作需研究及蘊釀

基本法委員會副主任譚惠珠則指，《基本法》23條立法屬憲制責任，應以《港區國安法》作為指南，並在檢討香港法例後提出。她稱相關立法工作要詳細研究及蘊釀，故在下屆立法會會期內完成都可以。

至於《反外國制裁法》方面，譚惠珠稱現時未收到人大常委會的議程，她強調《反外國制裁法》屬全國性法律，若在香港實施，則會通過《基本法》附件三，相信這是中央政府和香港政府要考慮的事情。

被問到會否支持特首林鄭月娥連任？身兼法律界當然選委的譚惠珠僅稱，「未諗過邊個做特首嘅問題，未有時候研究 。」