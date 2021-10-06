23條︱林鄭批過往政府遮遮掩掩：理直氣壯立法　惟本屆通過不實際

特首林鄭月娥公布任內最後一份《施政報告》，提到會積極推展《基本法》第23條的本地立法工作。她下午在記者會指，自2003年開始，幾屆政府碰到這個議題均「遮遮掩掩，都係話我任內不會做，呢樣嘢係唔啱㗎！」

她強調自己會理直氣壯地做，未來就立法進行公眾諮詢時，要避免重現前年修例時被抹黑的情況，又重申無可能在本屆政府任期內完成，若有相反看法是不切實際。



譚耀宗日前料明年上半年可完成

全國人大常委譚耀宗日前表示，有關《基本法》23條的立法，明年上半年可以完成相關工作。他稱《香港國安法》已經實施，已有為23條立法的基礎，本屆立法會會期沒有足夠時間完成相關工作，但新一屆在明年上半年有數個月時間，希望明年上半年能完成工作。他稱無跟保安局局長討論，純粹自己估計甚麼時間可做到。

林鄭月娥在記者會表示，前年反修例事件反映了沒有《國家安全法》的保障，香港會出現亂局，對香港、國家以至14億人民都構成風險，所以她的班子不會再對23條立法採取模稜兩可或迴避態度，會理所當然及理直氣壯地推展，一再重申屬憲制責任。

23條立法將進行公眾諮詢

林鄭又指，23條立法要求準確，工作並不簡單，因為根據《基本法》，維護國家安全須包含7條罪行，而國安法涉及4條罪行，本地法例如社團條例、刑事條例也有相關罪行，所以有大量準備及研究，整個立法工作，將包括修改現行條例及提交新條例草案。

根據現時立法時間表，林鄭表示下屆立法會任期內完成，但過程包括公眾諮詢，因此難在她餘下幾個月任期內完成。至於具體通過時間，很視乎諮詢及草擬速度，她明言希望在較早會期通過，又否認推卸責任，指諮詢過保安局局長鄧炳強意見，稱無論對方「有幾勤力、幾積極、幾果斷都未必做得到。」

並唔係推卸責任，我有時候聽到呢啲說法都好奇怪，只要坐低諗下個時間表，就知道咁大量、咁嚴重的工作，係無可能喺7、8個月發生，未來7、8個月仲有好多嘢發生，因為換屆政府好多嘢發生，仲有（回歸）廿五周年，好多好多嘢發生。如果有人應承話，本屆政府喺6月30日前可以完成第23條立法工作，似乎唔係好實際。 特首林鄭月娥

林鄭表示，會爭取盡快提交建議讓公眾討論，強調除了草擬法例及諮詢工作，公眾宣傳也同樣重要，須避免重現修例風波「畀人騎劫、大量抹黑及蠱惑人心」。