陳智思：相當肯定將實施《反制裁法》　港府接觸財金界定實施細節

全國人大常委會繼8月突然暫緩表決，將《反制裁法》納入《基本法》附件三，本月17日起，將一連四日再召開會議。外界關注會否重新提上議程，特首林鄭月娥早前表示，現時中央「沒有時間表」，稱未聞何時會討論有關議題。

行政會議召集人陳智思今日接受《彭博》訪問，則表示「相當肯定（Pretty Sure）」《反制裁法》將按原計劃經本地立法在香港實施，一旦政府擬定出最後細節，法例很大機會獲得通過。



正接觸財金界 確定細節便實施

陳智思表示，港府正與內地官員及香港金融服務界別人士接觸，嘗試找出實施本地《反制裁法》的方法，「香港政府接觸財金界，了解我們如何可以盡力確保，（法例）不會對跨國金融企業造成直接衝擊。」

他又稱「相當肯定《反制裁法》會在香港實施，是會發生的，我覺得法例會通過的，只是要花多一些時間。他們想肯定在實施前，我們有經過深思熟慮。」

報道形容，內地《反制裁法》賦予政府極大權力，若企業執行美國對華制裁措施，組織的資產將被沒收。法例一旦引入香港，將令到在香港運作的公司夾在中美角力之間，是繼國安法及選舉改制後再又一政治風險。

再談通關口徑有變：外籍專才是少眾

陳智思又再度提及通關事宜。上月底同樣是彭博訪問，他稱香港為了與內地通關，被夾在「嚴防輸入」及「與病毒共存」的矛盾當中，在防疫政策上「雙手被綁」。而內地又無明言通關的「具體指標」，令香港既不通內地、又不通國際，淪為「防疫成功的受害者」。

不過，今次陳智思的說法有變，他指港府現時首要任務是要說服內地，香港不會成為防疫缺口，繼而達致與內地通關。而香港至今仍是國際金融中心，外籍行政人員只佔整體人口很小比例：「他們確想香港放寬隔離措施，然而，始終只是香港的少數；而絕大多數人很享受目前這種『清零』的狀態，香港最近已有一段長時間無（本地）個案。公共衛生是關注，所以他們擔心一旦放寬隔離措施，可能又會出現本地爆發。」