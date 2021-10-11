葉劉分享「美腿」保養秘訣　與一個戶外活動習慣有關︱政壇諸事町

現年71歲的新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀皮膚保養得宜，外人未必看得出已年逾古稀，尤其她不時身穿短褲或裙子以雙腳示人，被坊間形容為「修長美腿」。她接受民主思路訪問時，大方分享保養秘訣，飲食、運動習慣全部都關事，不過最重要的一點，還是在戶外活動時不要暴曬！



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笑言雙腳並不「修長」：都係人哋俾面啫

葉太被主持人問到皮膚如何保養得宜時，大方分享：「不要暴曬，暴曬的影響最大，我出去行山，出去活動，最重要是搽防曬」，又表示正在用一個法國牌子的防曬用品。她笑言雙腿「一啲都唔修長」，引述「元祖級KOL」蕭若元的說法指：「我嘅身體係屬於矮，我嘅腳就無可能修長嘅，都係人哋畀面嘅啫。」

在訪問中，葉劉亦分享平日喜好，例如喜歡在工餘時間行山，對身體健康也有幫助，「最多都係星期六日，如果立法會休會就盡量去，一係早上，一係黃昏，唔好咁曬」；飲食方面，由於她母親和姨姨都曾患上腸癌，因此早上會食穀物片和士多啤梨，盡量多吃蔬果。

與年輕人多談話 保持心境年輕

葉劉擅於經營社交平台，吸引不少年輕網民注意，亦是首位在立法會內提到大熱男團MIRROR的議員，十分跟得上潮流，可說是「心境年輕」。她指由於自己比較遲生育，現時女兒也算年輕，約三十多歲，新民黨辦公室中也有不少年輕人，「我都好喜歡同年輕人傾偈，所以啲流行文化，我比較了解啲，咁可能令到我心境比較年輕，同埋正所謂比較貼地，up to date（跟得上潮流）啲啦。」

▼葉劉淑儀旗袍照賀中秋▼

